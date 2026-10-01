Santos vs Puebla abren la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 2 de octubre a las 17:00 horas por Tubi y FOX One.

  • Partido: Santos vs Puebla
  • Fase: Jornada 10 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio TSM
  • Transmisión: FOX y Tubi

Santos vs Puebla: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 2 de octubre de 2026 inicia la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA con el partido Santos vs Puebla.

Santos vs Puebla: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Santos vs Puebla de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Santos vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA?

El partido Santos vs Puebla podrá verse a través de la señal de Tubi y FOX One.

  • Partido: Santos vs Puebla
  • Fase: Jornada 10 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio TSM
  • Transmisión: FOX y Tubi