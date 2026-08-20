Louis Barré es un ciclista profesional francés que compite en la élite del ciclismo internacional. El corredor, nacido en Nantes, forma parte de Team Visma Lease a Bike, escuadra con la que ha continuado su progresión en el pelotón WorldTour y se ha consolidado como un corredor versátil para etapas exigentes y pruebas de un día.

Su nombre cobró especial relevancia en agosto de 2026, cuando consiguió la victoria en la primera etapa del Tour de Alemania y desplazó al mexicano Isaac del Toro del liderato. El triunfo se sumó a una temporada en la que Barré ya había conseguido resultados destacados en el calendario europeo.

¿Quién es Louis Barré?

Louis Barré es un ciclista profesional francés especializado en pruebas de ruta. Comenzó su carrera en las categorías inferiores del ciclismo francés antes de dar el salto al profesionalismo.

Barré se ha caracterizado por su capacidad para competir en diferentes tipos de recorridos y por su progresión dentro del ciclismo europeo. Su llegada a Team Visma | Lease a Bike representó un paso importante en su carrera, al integrarse a una de las escuadras más importantes del pelotón internacional.

¿Cuántos años tiene Louis Barré?

Louis Barré tiene 26 años; nació el 6 de abril de 2000 en Nantes, Francia.

¿Louis Barré tiene pareja?

No existe información pública y verificable sobre una pareja de Louis Barré.

¿Qué signo zodiacal es Louis Barré?

Louis Barré es Aries, ya que nació el 6 de abril.

¿Louis Barré tiene hijos?

No se ha dado a conocer públicamente información verificable sobre hijos de Louis Barré.

¿Qué estudió Louis Barré?

No existe información pública suficiente sobre los estudios académicos de Louis Barré. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente dentro del ciclismo profesional.

¿En qué ha trabajado Louis Barré?

Louis Barré comenzó su carrera profesional en 2022 y desde entonces ha pasado por diferentes equipos del ciclismo europeo antes de llegar a Team Visma | Lease a Bike.

A lo largo de su carrera ha trabajado con diferentes equipos y ha conseguido resultados que han marcado su progresión:

Arkéa-Samsic / Arkéa-B&B Hotels: 2022-2024.

Intermarché-Wanty: 2025.

Team Visma | Lease a Bike: desde 2026.

Tour de Polonia 2026: consiguió una victoria de etapa.

Tour de Alemania 2026: ganó la primera etapa y asumió el liderato de la clasificación general.

Entre sus resultados más destacados se encuentra su victoria en el Tour de Alemania 2026, donde superó a Isaac del Toro y se quedó con el maillot de líder. El resultado permitió a Barré colocarse en el centro de la atención del ciclismo internacional y confirmó su evolución como uno de los corredores franceses a seguir.