Mads Pedersen es un ciclista profesional danés que compite para el equipo Lidl-Trek dentro del UCI WorldTeam.

En el Tour de Francia 2026, Pedersen volvió a ser protagonista al imponerse en la cuarta etapa tras un potente esprint.

¿Quién es Mads Pedersen?

Mads Pedersen es un ciclista de ruta nacido en Tølløse, Dinamarca, reconocido por su potencia, resistencia y versatilidad.

Antes de dedicarse al ciclismo practicó fútbol y bádminton, pero a los 10 años comenzó a competir sobre una bicicleta, deporte en el que encontró su verdadera vocación.

A lo largo de su trayectoria ha conquistado el Campeonato Mundial de Ruta 2019, convirtiéndose en el primer danés en lograr ese título.

Además, suma victorias en la Gent-Wevelgem, triunfos de etapa en las tres Grandes Vueltas y destacadas actuaciones en monumentos como el Tour de Flandes y la París-Roubaix.

¿Qué edad tiene Mads Pedersen?

Mads Pedersen nació el 18 de diciembre de 1995 en Tølløse, Dinamarca, por lo que en 2026 tiene 30 años.

¿Mads Pedersen tiene pareja?

Sí. Mads Pedersen está casado con Lissette Pedersen, con quien contrajo matrimonio en 2019. Ambos mantienen una vida familiar alejada de los reflectores.

¿Qué signo zodiacal es Mads Pedersen?

Mads Pedersen es Sagitario, ya que nació el 18 de diciembre. Este signo pertenece al elemento Fuego y suele asociarse con personas optimistas, aventureras, competitivas y perseverantes.

¿Mads Pedersen tiene hijos?

Sí. Mads Pedersen y su esposa Lissette tienen hijos.

El ciclista ha preferido mantener la identidad de su familia en privado y ha señalado que no le gustaría que sus hijos siguieran una carrera profesional en el ciclismo debido a las exigencias del deporte.

¿Qué estudió Mads Pedersen?

Mads Pedersen cursó su educación básica en Dinamarca, pero dejó los estudios a temprana edad para dedicarse de lleno al ciclismo profesional y desarrollar su carrera deportiva.

¿En qué ha trabajado Mads Pedersen?

Mads Pedersen ha construido una destacada trayectoria como ciclista profesional, convirtiéndose en uno de los referentes del ciclismo danés y del WorldTour gracias a su éxito en clásicas, grandes vueltas y campeonatos internacionales.