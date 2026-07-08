El Mundial 2026 ha puesto frente a reflectores a destacados futbolistas, uno de ellos es Ricardo Rodríguez, defensa central de la Selección de Suiza.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este jugador profesional que no pasa desapercibido en la cancha.

¿Quién es Ricardo Rodríguez, defensa de Suiza?

Ricardo Iván Rodríguez Araya es un futbolista profesional suizo que juega como lateral izquierdo y defensa central.

Actualmente es una pieza clave en la Selección Suiza, la cual se enfrentará a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.

En Instagram se identifica como @rrodriguez.68

Ricardo Rodríguez, defensa de Suiza (@rrodriguez.68 / Instagram)

¿Qué edad tiene Ricardo Rodríguez, defensa de Suiza?

Ricardo Rodríguez nació en Zúrich, Suiza, el 25 de agosto de 1992 por lo que actualmente tiene 33 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ricardo Rodríguez, defensa de Suiza?

Ricardo Rodríguez está casado con Nicole Schmid, quien a diferencia de otra esposas de famosos futbolistas, se mantiene en bajo perfil.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Rodríguez, defensa de Suiza?

A Ricardo Rodríguez la rige el signo zodiacal de virgo.

Ricardo Rodríguez, defensa de Suiza (@rrodriguez.68 / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Ricardo Rodríguez, defensa de Suiza?

Ricardo Rodríguez tiene dos hijos junto a su esposa Nicole Schmid, de edad desconocida. Ellos se llaman: Santiago y Cruz.

¿Qué estudió Ricardo Rodríguez, defensa de Suiza?

Ricardo Rodríguez no tiene estudios universitarios. A temprana edad expresó su deseo de convertirse en un gran futbolista.

Ricardo Rodríguez, defensa de Suiza (@rrodriguez.68 / Instagram)

¿En qué ha trabajado Ricardo Rodríguez, defensa de Suiza?

A los 10 años, Ricardo Rodríguez A los 10 años inició su formación deportiva. Ingresó a las categorías inferiores del FC Zürich, lo que le permitió debutar profesionalmente en la primera división suiza a los 17 años.

A lo largo de su carrera ha militado en destacados clubes europeos como:

FC Zürich

Wolfsburgo

AC Milan

PSV Eindhoven

Torino FC

Real Betis Balompié

Selección de Suiza

Así como ha participado en torneos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA y la Eurocopa.