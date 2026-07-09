Morgan Rogers se ha consolidado como figura en el Aston Villa, gracias a sus habilidades técnicas, su imponente físico y su capacidad estratégica para romper líneas defensivas.

El Arsenal ha mostrado interés por ficharlo, debido a su brillante desempeño con la selección de Inglaterra durante el Mundial 2026.

¿Quién es Morgan Rogers, futbolista de Inglaterra?

Morgan Elliot Rogers es un futbolista profesional inglés que nació el 26 de julio de 2002, se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras del futbol europeo.

Morgan Rogers, futbolista de Inglaterra (@mrogers / Instagram )

Actualmente juega para el Aston Villa de la Premier League, donde se desempeña principalmente como mediocentro ofensivo (número 10), aunque su versatilidad le permite actuar también como extremo o delantero.

Con una imponente estatura, Rogers es descrito como un jugador que combina una fuerza física excepcional con una técnica depurada.

Es reconocido por su capacidad para conducir el balón a gran velocidad, rompiendo líneas defensivas.

Morgan Rogers es el creador original de la celebración “ice cold” (cruzar los brazos y frotarse los hombros simulando tener frío), gesto que posteriormente popularizó su excompañero Cole Palmer.

¿Cuántos años tiene Morgan Rogers, futbolista de Inglaterra?

Morgan Rogers tiene 23 años de edad.

¿Quién es la esposa de Morgan Rogers, futbolista de Inglaterra?

Morgan Rogers no está casado, mantuvo una breve relación con la estrella de Love Island, Leah Taylor, la cual terminó a principios del 2026.

¿Qué signo zodiacal es Morgan Rogers, futbolista de Inglaterra?

Morgan Rogers es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Morgan Rogers, futbolista de Inglaterra?

Morgan Rogers no tiene hijos.

Morgan Rogers, futbolista de Inglaterra (@mrogers / Instagram )

¿Qué estudió Morgan Rogers, futbolista de Inglaterra?

Desde una temprana edad, Morgan Rogers se enfocó en su desarrollo deportivo como futbolista.

¿En qué ha trabajado Morgan Rogers, futbolista de Inglaterra?

Morgan Rogers se formó en la academia del West Bromwich Albion, club del cual es aficionado desde la infancia.

En 2019 fue fichado por el Manchester City, pero no llegó a debutar con el primer equipo y pasó por varios periodos de préstamo en el Lincoln City, Bournemouth y Blackpool.

Tras una etapa destacada en el Middlesbrough, el Aston Villa lo adquirió en febrero de 2024 por una suma inicial de 8 millones de libras.

Su impacto en el Aston Villa ha sido meteórico. En 2025, fue galardonado como el Jugador Joven del Año de la PFA. Además, hizo historia al anotar un triplete en la UEFA Champions League contra el Celtic en enero de 2025.

En la temporada 2025-26, Morgan Rogers lideró al Villa a ganar la UEFA Europa League, siendo nombrado por la UEFA como el Jugador de la Temporada de dicha competición.

Morgan Rogers ha representado a Inglaterra en todas las categorías juveniles y debutó con la selección mayor el 14 de noviembre de 2024 ante Grecia.

Debido a su extraordinario rendimiento, fue incluido en la convocatoria definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con algunos reportes, el Arsenal ha añadido a Morgan Rogers en su lista de objetivos principales de fichaje, buscando incorporarlo a su plantilla lo antes posible.