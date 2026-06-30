Mohamed Ouahbi es un entrenador de fútbol belgo-marroquí que actualmente dirige a la selección absoluta de Marruecos. Asumió el cargo en marzo de 2026 tras la salida de Walid Regragui.

Tras conquistar el Mundial Sub-20 de 2025, fortaleció su prestigio dentro de la estructura futbolística marroquí y marcó su ascenso definitivo al máximo nivel del fútbol internacional, donde ahora lidera un proyecto enfocado en consolidar la competitividad del equipo en el Mundial 2026.

¿Quién es Mohamed Ouahbi?

Mohamed Ouahbi es un entrenador de fútbol belgo-marroquí especializado en la formación de jóvenes talentos. Su trayectoria está estrechamente ligada al fútbol de desarrollo en Bélgica, especialmente en el Anderlecht, donde trabajó durante varios años en categorías juveniles.

Su mayor reconocimiento llegó al dirigir a la selección Sub-20 de Marruecos, con la que conquistó el Mundial juvenil de 2025, resultado que lo catapultó al banquillo de la selección mayor.

¿Qué edad tiene Mohamed Ouahbi?

Mohamed Ouahbi nació el 7 de septiembre de 1976, por lo que en 2026 tiene 49 años.

¿Mohamed Ouahbi tiene pareja?

No existe información pública verificada sobre su vida sentimental, ya que mantiene un perfil reservado fuera del ámbito deportivo.

¿Qué signo zodiacal es Mohamed Ouahbi?

Es Virgo, ya que nació el 7 de septiembre. Virgo es un signo de elemento tierra asociado con la disciplina, el análisis, la organización y la atención al detalle, rasgos que suelen reflejarse en su estilo como entrenador.

¿Mohamed Ouahbi tiene hijos?

No hay registros públicos confiables que confirmen información sobre su vida familiar o hijos.

¿Qué estudió Mohamed Ouahbi?

Mohamed Ouahbi cuenta con la licencia UEFA Pro, obtenida en 2018, que lo habilita para dirigir equipos profesionales al más alto nivel.

¿En qué ha trabajado Mohamed Ouahbi?

Mohamed Ouahbi ha desarrollado su carrera principalmente en el fútbol formativo y en estructuras de selecciones juveniles, destacando por su capacidad para desarrollar talento.