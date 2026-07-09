Alexia Putellas Segura es una futbolista profesional española que se desempeña como centrocampista y que es considerada una de las figuras más importantes en la historia del fútbol femenino.

Tras convertirse en un símbolo del FC Barcelona y del crecimiento del balompié femenino a nivel mundial, actualmente encabeza el proyecto deportivo del London City Lionesses, club de la Women’s Super League de Inglaterra.

¿Quién es Alexia Putellas?

Alexia Putellas es una futbolista española reconocida como una de las mejores jugadoras de todos los tiempos.

Su carrera está marcada por logros históricos tanto a nivel individual como colectivo, convirtiéndose en una de las máximas embajadoras del fútbol femenino en el mundo.

Fue la primera jugadora en conquistar de manera consecutiva el Balón de Oro en 2021 y 2022, además de recibir en ambos años los premios The Best de la FIFA y Jugadora del Año de la UEFA.

Con el FC Barcelona ganó múltiples títulos nacionales e internacionales, mientras que con la selección española alcanzó la gloria al conquistar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

¿Qué edad tiene Alexia Putellas?

Alexia Putellas nació el 4 de febrero de 1994, tiene 32 años.

¿Alexia Putellas tiene pareja?

Actualmente no mantiene una relación pública. Durante varios años sostuvo una relación sentimental con Olga Ríos.

¿Qué signo zodiacal es Alexia Putellas?

Alexia Putellas es Acuario, ya que nació el 4 de febrero. Este signo pertenece al elemento Aire y suele asociarse con personas independientes, innovadoras, visionarias y con una fuerte vocación de liderazgo.

¿Alexia Putellas tiene hijos?

No. La futbolista española no tiene hijos y actualmente está enfocada en su carrera deportiva y en su nueva etapa dentro del fútbol inglés.

¿Qué estudió Alexia Putellas?

Alexia Putellas cursó la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

¿En qué ha trabajado Alexia Putellas?

Alexia Putellas es conocida mundialmente por su trayectoria como futbolista profesional y por convertirse en una de las principales impulsoras del crecimiento del fútbol femenino.