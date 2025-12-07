El romance que ha robado reflectores más allá de las pistas de la Fórmula 1; te contamos quién es Margarida Corceiro, la novia de Lando Norris, flamante campeón de la temporada 2025.

Lando Norris se coronó campeón en la temporada 2025 de la Fórmula 1, pero su nombre no sólo ha acaparado las portadas deportivas también lo ha hecho en la prensa del corazón y todo gracias a Margarida Corceiro, su popular novia portuguesa.

Margarida Corceiro y Lando Norris confirmaron su amor en el Gran Premio de Hungría y luego de la consagración en Abu Dabi, los novios festejaron a lo grande.

¿Quién es Margarida Corceiro?

Margarida Corceiro es una modelo y actriz portuguesa de 23 años de edad, que ha acaparado las miradas en el mundo del deporte gracias a su noviazgo con Lando Norris, campeón de la Fórmula 1.

Nacida en Lisboa, Portugal, el 26 de octubre del 2002, Margarida Corceiro inició su carrera como modelo desde los 10 años de edad, mientras que su debut en televisión llegó en el 2019.

Margarida Corceiro ha participado en distintas producciones televisivas y es una de las figuras más influyentes de Portugal.

También llamó la atención por su noviazgo con João Félix, que se alargó desde el 2019 hasta su ruptura en 2023.

¿Qué edad tiene Margarida Corceiro?

Margarida Corceiro nació el 26 de octubre del 2002, por lo que actualmente tiene 23 años de edad.

¿Margarida Corceiro tiene novio?

Margarida Corceiro no está casada; sin embargo, hace unos meses confirmó su relación con Lando Norris, piloto de la Fórmula 1.

Sealed with a kiss 😘



Lando celebrates with girlfriend Magui #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/ONEnFR1UbM — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

¿Qué signo zodiacal es Margarida Corceiro?

Al haber nacido el 22 de octubre, es signo de Margarida Corceiro es Escorpio, por lo que comparte algo más con Lando Norris, quien también tiene dicho signo zodiacal.

¿Margarida Corceiro?

Margarida Corceiro no tiene hijos, pues ha centrado su atención en su carrera como modelo y actriz.

¿Qué estudió Margarida Corceiro?

Desde muy pequeña Margarida Corceiro demostró su pasión por el modelaje, por lo que dejó a un lado sus estudios y se dedicó de lleno al mundo del espectáculo.

¿En qué ha trabajado Margarida Corceiro?

Margarida Corceiro ha dedicado su vida al modelaje; su fama y talento la han llevado a las pantallas, al ser protagonista de populares series portuguesas.

Margarida Corceiro representó a la agencia Central Models, ha trabajado con marcas como Funky Project y Bershka; también firmó contrato con TVI Prisioneira, productora que ha realizado distintas series.

Su fama alcanzó grandes niveles gracias a su participación en Dancing with the stars