El Cruz Azul despejó cualquier duda sobre su futuro técnico y confirmó la renovación de Joel Huiqui como entrenador para el Apertura 2026 de la Liga MX.

La decisión de la directiva celeste llega tras conquistar el Clausura 2026, donde el equipo se coronó campeón al vencer a Pumas en la final.

Con este respaldo, Joel Huiqui continuará al frente del primer equipo, buscando mantener el impulso y aspirar a un nuevo título en la próxima temporada del fútbol mexicano.

Joel Huiqui se ganó la confianza de la directiva de Cruz Azul

Joel Huiqui se ganó la confianza de la institución de Cruz Azul tras asumir el reto de dirigir al equipo en un momento de alta exigencia en el Clausura 2026.

El trabajo de Joel Huiqui logró consolidar una identidad futbolística competitiva y devolver a La Máquina a los primeros planos del futbol mexicano consiguiendo la décima, lo que terminó convenciendo a la dirigencia de darle continuidad al proyecto para el Apertura 2026.

Joel Huiqui fue renovado como DT de Cruz Azul. (captura)

La renovación también representa un reconocimiento a la labor realizada por un hombre identificado plenamente con la historia del club.

Joel Huiqui buscará el bicampeonato en el Apertura 2026

Con la renovación asegurada, Joel Huiqui tendrá la misión de mantener a Cruz Azul como protagonista de la Liga MX y responder a la confianza depositada por la directiva.

De igual forma, el entrenador mexicano buscará el bicampeonato con Cruz Azul, en un torneo que ya inicia la próxima semana.