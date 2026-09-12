El portero del Necaxa, Luis Jiménez, se encuentra en el centro de la polémica debido a que tras la derrota de su equipo ante el Puebla, les mentó la madre a los aficionados.

Así se exhibe en videos en los que se puede observar que al salir de la cancha, el arquero de los Rayos insultó a los aficionados que acudieron al Estadio Victoria de Aguascalientes.

Por el gesto de Luis Jiménez, los seguidores del Necaxa han comenzado a exigir explicaciones a la directiva del equipo, así como algún tipo de sanción contra el portero.

Así les mentó la madre el portero Luis Jiménez a los aficionados del Necaxa

Durante el arranque de la Jornada 8 de la Liga MX, el Necaxa recibió al Puebla y sumó su cuarta derrota en lo que va del torno luego de caer por marcador de 1-0.

El cerrado encuentro se definió luego de que en el tiempo de reposición Mathías Tomás anotó el solitario gol para la Franja, generando la molestia de los aficionados que acudieron al Estadio Victoria.

Lo anterior debido a que tras el silbatazo final, los aficionados despidieron a su equipo entre abucheos, lo cual causó la molestia del portero Luis Jiménez, quien al salir del campo les mentó la madre.

🔥 ¡HOY PERDIÓ LA CABEZA LUIS JIMÉNEZ!



Al final fue expulsado y, rumbo a vestidores, se enganchó con la afición y les hizo un gesto ofensivo.



¿A la propia afición? No, Luis. La camiseta se respeta. Tener 22 años no justifica perder así la cabeza.



¿Debe ser sancionado? ⚡ pic.twitter.com/ZwGYescgIl — 𝑹𝒂𝒚𝒐𝒏𝒚𝒎𝒐𝒖𝒔⚡ (@Rayonymous) September 12, 2026

En los videos que circulan en redes sociales, se puede ver que unos cuantos pasos antes de dejar el terreno de juego, el arquero del Necaxa hizo un par de gestos con las manos para mentarles la madre a los fans de los Rayos.

De inmediato y luego de lanzar el insulto, Luis Jiménez apresuró su marcha para ingresar a la zona vestidores, mientras los aficionados que vieron el acto incrementaron los abucheos.

Aficionados del Necaxa exigen sanciones contra Luis Jiménez

El comportamiento del portero del Necaxa, Luis Jiménez ha generado molestia entre los seguidores de los Rayos, pues en redes sociales exigen que los directivos del club den una explicación.

Incluso, algunos otros han demandado que luego de la mentada de madre y sobre todo las deficientes actuaciones del arquero en varios encuentros, se imponga algún tipo de sanción en su contra.

Hasta el momento ningún directivo del Necaxa ni la misma institución ha emitido pronunciamiento alguna por lo ocurrido en el Estado Victoria tras la derrota ante el Puebla.