Landon Zúñiga es un futbolista mexicoestadounidense que juega como extremo izquierdo. Formado en la academia del Atlanta United, es considerado una de las jóvenes promesas con doble nacionalidad.

Inició una nueva etapa en el futbol mexicano tras incorporarse al Tapatío, equipo filial de las Chivas de Guadalajara en la Liga de Expansión MX.

¿Quién es Landon Zúñiga?

Landon Zúñiga es un futbolista mexicoestadounidense que se desempeña como extremo izquierdo y delantero. Se formó en las categorías juveniles del Atlanta United, donde destacó por su velocidad, capacidad de desborde y versatilidad para jugar por ambas bandas.

Su desarrollo llamó la atención de Chivas, institución que decidió incorporarlo a su proyecto deportivo para continuar su formación en el Tapatío.

¿Qué edad tiene Landon Zúñiga?

Landon Zúñiga nació el 26 de septiembre de 2007 en Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 18 años. Cuenta con nacionalidad estadounidense y mexicana.

¿Landon Zúñiga tiene pareja?

No existe información pública o verificada sobre una relación sentimental de Landon Zúñiga. Debido a que apenas comienza su carrera profesional, mantiene su vida privada alejada de los reflectores.

¿Qué signo zodiacal es Landon Zúñiga?

Landon Zúñiga nació el 26 de septiembre, por lo que pertenece al signo Libra.

Este signo corresponde al elemento aire y suele asociarse con personas equilibradas, sociables, diplomáticas y con facilidad para adaptarse a distintos entornos.

¿Landon Zúñiga tiene hijos?

No. No existe información pública que indique que Landon Zúñiga tenga hijos.

¿Qué estudió Landon Zúñiga?

No hay información pública sobre los estudios profesionales de Landon Zúñiga. Su formación se ha centrado en el desarrollo deportivo dentro de la academia del Atlanta United, donde ha combinado su preparación académica con el futbol juvenil.

¿En qué ha trabajado Landon Zúñiga?

Landon Zúñiga es conocido por su formación en el futbol estadounidense y por convertirse en una de las apuestas de Chivas para fortalecer el talento mexicoestadounidense.