María Sol Messi es la hermana menor de Lionel Messi y una empresaria vinculada al mundo de la moda y el emprendimiento. Su nombre tomó relevancia luego de que se diera a conocer que sufrió un aparatoso accidente automovilístico, hecho que provocó la suspensión de su boda, prevista para el 3 de enero en Rosario, Argentina.

De acuerdo con declaraciones de su madre, Cecilia María Cuccittini, el accidente ocurrió el 22 de diciembre de 2025 y habría sido provocado por una descompensación mientras María Sol conducía, lo que le ocasionó consecuencias físicas importantes y obligó a posponer sus planes personales.

¿Quién es María Sol Messi?

María Sol Messi ha construido una carrera propia en la industria de la moda y el emprendimiento. Es diseñadora de indumentaria y ha destacado por su trabajo como brand manager de “The Messi Store”, la marca de ropa de su hermano Lionel Messi, en colaboración con Virginia Hilfiger.

Además, dirige “Bikinis Río”, una línea de trajes de baño con alcance internacional, proyecto con el que ha consolidado su perfil como empresaria independiente. Tras una estancia en España, regresó a Argentina para preparar su boda; sin embargo, el accidente automovilístico obligó a posponer la ceremonia.

¿Qué edad tiene María Sol Messi?

La hermana menor de Lionel Messi tiene 32 años de edad en 2025, ya que nació el 30 de noviembre de 1993.

¿María Sol Messi tiene esposo?

María Sol Messi está comprometida con Julián “Tuli” Arellano, técnico de la categoría Sub-19 del Inter Miami.

La pareja mantiene una relación de más de 12 años, desde que se conocieron en La Bajada, Rosario. Su boda, programada para enero de 2026, fue pospuesta tras el accidente.

María Sol Messi, hermana menor de Lionel Messi. (Redes Sociales )

¿Qué signo zodiacal es María Sol Messi?

Nacida el 30 de noviembre, María Sol Messi es Sagitario, un signo de fuego asociado con una personalidad carismática y extrovertida.

¿María Sol Messi tiene hijos?

María Sol Messi no tiene hijos. No obstante, es una figura cercana a la familia de su hermano y suele mostrarse como una tía muy presente en la vida de los hijos de Lionel Messi.

¿Qué estudió María Sol Messi?

María Sol Messi estudió Diseño de Indumentaria en Argentina, formación que le permitió desarrollar su carrera profesional dentro del mundo de la moda.

¿En qué ha trabajado María Sol Messi?

La trayectoria profesional de María Sol Messi se ha centrado en la moda y el diseño, combinando proyectos familiares y emprendimientos propios: