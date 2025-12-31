Julián Carranza apunta a ser el nuevo fichaje bomba de la Liga MX. Según reportes, el delantero será fichado por Necaxa para el Clausura 2026.

Con recorrido en el futbol europeo, Julián Carranza será pieza fundamental para un Necaxa que buscará pelear por un lugar en la Liguilla del Clausura 2026.

¿Quién es Julián Carranza?

Julián Carranza es un delantero argentino nacido en Oncativo que se desempeña como centro delantero.

Actualmente, Carranza está jugando en calidad de préstamo para el Leicester City desde el Feyenoord.

¿Qué edad tiene Julián Carranza?

Julián Carranza, nacido el 22 de mayo de 2000, tiene actualmente 25 años y la mayor parte de su vida ha estado ligada al futbol.

¿Julián Carranza tiene esposa?

Julián Carranza no cuenta con información pública sobre matrimonio ni se conoce que tenga pareja actualmente.

¿Qué signo zodiacal es Julián Carranza?

Julián Carranza, nacido el 22 de mayo de 2000, pertenece al signo de Géminis, caracterizado por su adaptabilidad y versatilidad.

¿Julián Carranza tiene hijos?

No hay registros públicos que indiquen que Julián Carranza tenga hijos, y su vida familiar se mantiene fuera del ojo mediático.

¿Qué estudió Julián Carranza?

No hay datos disponibles sobre estudios formales de Julián Carranza, ya que desde joven se enfocó completamente en desarrollar su carrera futbolística.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Julián Carranza?

Julián Carranza inició su carrera profesional en 2017 con Banfield en la Primera División argentina, donde mostró un talento destacado como delantero centro y permaneció hasta 2019.

En julio de 2019 fue fichado por el Inter Miami de la MLS, aunque su debut se retrasó hasta 2020 debido a la pandemia.

En diciembre de 2021 se unió al Philadelphia Union en calidad de préstamo, equipo con el que consolidó su nivel y se convirtió en referente ofensivo.

Su desempeño le permitió captar la atención de clubes europeos, y en junio de 2024 fichó por el Feyenoord neerlandés con un contrato por cuatro años, donde logró marcar tanto en la Eredivisie como en la Champions League.

A partir de septiembre de 2025, Carranza fue cedido al Leicester City, con opción de compra, continuando su desarrollo en un entorno competitivo y exigente.

Julián Carranza podría llegar a la Liga MX

Necaxa se alista para reforzar su ataque de cara al Clausura 2026 con la incorporación de Julián Carranza, delantero argentino que llega procedente del Feyenoord.

El jugador, que había estado cedido al Leicester City, verá interrumpido ese préstamo para incorporarse al equipo mexicano.

Según reportes, Carranza firmará un contrato por cuatro años con opción a uno más, convirtiéndose en el reemplazo de Díber Cambindo.