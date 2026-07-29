El amor de Juan Pablo Melendres por el deporte acuático de superficie lo encaminó a convertirse en el primer mexicano en proclamarse campeón en la prueba de SUP Surf en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El surfista mexicano conquistó el oro al derrotar 14.60 sobre 11.06 a Giovanni Bercian, pero ¿quién es él? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el surfista.

¿Quién es Juan Pablo Melendres? Surfista mexicano

Juan Pablo Melendres Basulto es un surfista originario de Puerto Vallarta que comenzó a practicar surf a los seis años influenciado por sus hermanos mayores, quienes también son aficionados del deporte acuático de superficie.

Es hermano del también surfista Jonathan Melendres, de 23 años.

Actualmente su nombre acapara titulares por ganar medalla de oro a su paso por los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en la categoría SUP Surf.

En Instagram se identifica como jpsurf16 / Instagram

Jonathan Melendres (@jpsurf16 / Instagram)

¿Qué edad tiene Juan Pablo Melendres? Surfista mexicano

Juan Pablo Melendres tiene 20 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Pablo Melendres? Surfista mexicano

Juan Pablo Melendres no está casado, sin embargo, tiene novia, quien en redes sociales se identifica como Julss.

Juan Pablo Melendres y su novia (@jpsurf16 / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Juan Pablo Melendres? Surfista mexicano

Se desconoce la fecha de nacimiento de Juan Pablo Melendres y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Juan Pablo Melendres? Surfista mexicano

Juan Pablo Melendres no tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Pablo Melendres? Surfista mexicano

Juan Pablo Melendres no cuenta con una carrera.

Forma parte del programa de alto rendimiento del Centro de Desarrollo de Rendimiento (CDR) Puerto Vallarta, respaldada por el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code Jalisco), donde ha desarrollado gran parte de su preparación deportiva.

Jonathan Melendres (@jpsurf16 / Instagram)

¿En qué ha trabajado Juan Pablo Melendres? Surfista mexicano