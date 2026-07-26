Las remeras Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al llevarse una medalla de oro por segunda ocasión.

Melissa Márquez y Aylin Ibarra lograron llegar a la meta en 7:22.51 minutos en los Juego Centroamericanos y del Caribe 2026, el día de ayer 25 de julio de 2026, obteniendo así su primer medalla de oro.

Melissa Márquez y Aylin Ibarra obtienen su segundo oro en remo para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El inicio de la competencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 del 25 de julio de 2026 desde la Presa de Rincón en La Vega, llevaron a que Melissa Márquez y Aylin Ibarra a llevarse el primer oro para México en la competencia.

Recorriendo una distancia de 2 mil metros con un tiempo de 7:22.51 minutos, fue que las remeras lograron dejar un amplio margen de ventaja entre sus oponentes, siendo más de 10 segundos de diferencia con la que cruzó el segundo lugar.

Melissa Márquez y Aylin Ibarra en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (@OlimpismoMex)

Gracias a este esfuerzo de las mexicanas, sonó por primera vez el Himno Nacional Mexicano en la competencia en República Dominicana.

Sin embargo, de nueva cuenta Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistaron la competencia, pero ahora con doble schull ligero.

En esta ocasión las remeras cruzaron la meta a los 7:19.85 minutos, llevándose una amplia ventaja sobre sus contrincantes.

Con esto, Melissa Márquez y Aylin Ibarra se convierten en las primeras doble medallistas de oro de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Ante ello, la UNAM recordó que Melissa Márquez es egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón e integrante de la Asociación de Remo de la Universidad.

Mientras que Aylin Ibarra es representante del Estado de México, aunque es originaria de Baja California.