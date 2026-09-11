Juan Luis Barrios Nieves es uno de los corredores mexicanos más destacados de las últimas décadas, con una trayectoria que incluye dos participaciones olímpicas, títulos panamericanos y múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En 2024, Barrios volvió a subir a lo más alto de un podio internacional al conquistar la medalla de oro en los 5 mil metros de la categoría M40 del Campeonato Mundial Máster de Gotemburgo, en Suecia, con un tiempo de 14:29.44.

Además, durante el ciclo olímpico de París 2024 formó parte del equipo de trabajo del pentatleta mexicano Emiliano Hernández, específicamente en la preparación de la prueba de carrera.

¿Quién es Juan Luis Barrios?

Juan Luis Barrios Nieves es un atleta mexicano nacido en Ciudad de México, especializado durante gran parte de su carrera en los 1,500, 5,000 y 10,000 metros. Representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012, donde consiguió el séptimo y octavo lugar, respectivamente, en los 5,000 metros.

A lo largo de su carrera consiguió importantes resultados internacionales, entre ellos dos títulos panamericanos en los 5,000 metros, en Guadalajara 2011 y Toronto 2015. También acumuló ocho medallas de oro y una de bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe, de acuerdo con la información editorial de su libro Sueño olímpico.

Entre sus mejores registros aparecen 13:09.81 minutos en los 5,000 metros, 27:28.82 en los 10,000 metros, 7:37.64 en los 3,000 metros y 1:00:46 en medio maratón. En maratón, su mejor marca registrada es de 2:10:55, conseguida en Tokio en 2018.

¿Qué edad tiene Juan Luis Barrios?

Juan Luis Barrios tiene 43 años al 10 de septiembre de 2026. Nació el 24 de junio de 1983 en Ciudad de México, de acuerdo con los registros de Olympedia y World Athletics.

¿Juan Luis Barrios tiene pareja?

La información pública disponible señala que Juan Luis Barrios está casado.

¿Qué signo zodiacal es Juan Luis Barrios?

Juan Luis Barrios es Cáncer, debido a que nació el 24 de junio. En la astrología occidental, este signo pertenece al elemento agua y suele asociarse con características como sensibilidad, intuición y sentido de protección.

Estas características corresponden a interpretaciones astrológicas y no constituyen información verificable sobre la personalidad del atleta.

¿Juan Luis Barrios tiene hijos?

Sí. La información publicada por Penguin Libros sobre Sueño olímpico señala que Juan Luis Barrios tiene dos hijos y vive con ellos y su esposa en Toluca.

¿Qué estudió Juan Luis Barrios?

Juan Luis Barrios estudió la Licenciatura en Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

¿En qué ha trabajado Juan Luis Barrios?

La mayor parte de la trayectoria profesional de Juan Luis Barrios está vinculada con el atletismo de alto rendimiento. Después de competir durante años en pruebas de pista y ruta, también ha desarrollado una faceta como entrenador y formador de nuevos corredores.