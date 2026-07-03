Te contamos quién es Mariana Bernal, atleta mexicana de tiro con arco.

En la disciplina de arquería, Mariana Bernal es una de las figuras más destacadas que hay en México.

¿Quién es Mariana Bernal?

Mariana Bernal Sánchez es una atleta mexicana originaria de Jalisco que compite en la modalidad de tiro con arco compuesto.

Mariana Bernal (@mariana.bernals / Instagram)

¿Cuántos años tiene Mariana Bernal?

Mariana Bernal tiene 23 años. Nació el 19 de febrero de 2003.

¿Quién es el esposo de Mariana Bernal?

Pese a ser una figura pública, se desconoce si Mariana Bernal está casada.

Mariana Bernal (@mariana.bernals / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Mariana Bernal?

Mariana Bernal pertenece al signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Mariana Bernal?

Mariana Bernal no tiene hijos.

¿Qué estudió Mariana Bernal?

Mariana Bernal estudió la Licenciatura de Cirujano Dentista en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara.

Mariana Bernal (@mariana.bernals / Instagram )

¿En qué ha trabajado Mariana Bernal?

Mariana Bernal comenzó a practicar la disciplina del tiro con arco desde muy joven.

En 2018 conseguiría su primera medalla de bronce individual en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco.

Para 2019 sumaría otro bronce por equipos femeninos en el Campeonato Mundial Juvenil; en 2021 logró el oro.

Hacia 2022, Mariana Bernal obtuvo dos medallas de oro en las categorías de equipo femenino y mixto del Campeonato Panamericano celebrado en Santiago de Chile.

Su consolidación internacional ocurriría en 2025 al llegar a la ronda de octavos de final de los Juegos Mundiales de Chengdu, en China.

En septiembre de ese mismo año venció a India con el equipo de arco compuesto y logró ganar el campeonato del mundo de Gwangju, en Corea.

Mientras que en octubre ganó la Final de la Copa del Mundo de arco compuesto celebrado en Nankin, China, convirtiéndose en la primera mexicana en conseguirlo.