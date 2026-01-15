Josh Cavallo es un futbolista profesional australiano que debutó en la A-League con Western United y posteriormente se consolidó en Adelaide United, club al que se unió en 2021.

Su carrera deportiva tomó relevancia internacional no solo por su desempeño en la cancha, sino por convertirse en uno de los pocos jugadores activos en el mundo del futbol profesional en declararse abiertamente gay.

En 2021, Cavallo hizo pública su orientación sexual mientras militaba en Adelaide United, un hecho histórico en el futbol masculino. En el 2026 denunció presuntos actos de discriminación y homofobia dentro del entorno deportivo, lo que reabrió el debate sobre la inclusión en el futbol profesional. A continuación, te contamos más sobre su trayectoria.

¿Quién es Josh Cavallo?

Josh Cavallo es un futbolista australiano que se desempeña como lateral izquierdo y mediocampista, formado en programas juveniles de alto rendimiento desde temprana edad. A los 15 años fue detectado por un programa nacional de talentos y posteriormente obtuvo una beca en Melbourne Victory, aunque no logró debutar con el primer equipo.

En 2019 firmó su primer contrato profesional con Western United, donde comenzó a ganar minutos en la A-League. Su proyección lo llevó a fichar por Adelaide United, club con el que alcanzó mayor visibilidad y reconocimiento deportivo.

En octubre de 2021, Cavallo se declaró públicamente homosexual mediante un comunicado difundido en redes sociales, convirtiéndose en uno de los primeros futbolistas activos en hacerlo a nivel mundial.

Años después, el jugador denunció haber enfrentado discriminación relacionada con su orientación sexual, acusaciones que fueron rechazadas por el club, el cual aseguró que las decisiones tomadas respondieron exclusivamente a criterios deportivos.

¿Qué edad tiene Josh Cavallo?

Josh Cavallo nació el 13 de noviembre de 1999, por lo que tiene 26 años a inicios de 2026.

¿Quién es la pareja de Josh Cavallo?

Josh Cavallo mantiene una relación con Leighton Morrell, con quien anunció su compromiso en marzo de 2024, tras una propuesta en pleno estadio.

¿Qué signo zodiacal es Josh Cavallo?

Josh Cavallo es Escorpio, signo de agua asociado con la determinación, la intensidad emocional y el liderazgo.

¿Josh Cavallo tiene hijos?

Hasta el momento, Josh Cavallo no tiene hijos ni ha hecho declaraciones públicas sobre planes de paternidad junto a su pareja.

¿Qué estudió Josh Cavallo?

Josh Cavallo ha enfocado su formación en el futbol profesional desde edad temprana, por lo que no se tiene registro de estudios universitarios convencionales fuera de su preparación deportiva.

¿En qué ha trabajado Josh Cavallo?

Josh Cavallo ha desarrollado su carrera principalmente como futbolista profesional, con participación en clubes de Australia y etapas recientes fuera de la A-League: