Un futbolista del equipo autraliano, Adelaide United FC, le propuso matrimonio a su novio dentro de un campo de futbol. Él se arrodilló para darle el anillo y con una respuesta conmovedora se comprometieron.

Esta romántica propuesta de matrimonio se dio a conocer en una publicación en la cuenta de Instagram del jugador australiano en donde anunció que serán esposos muy pronto con la foto de ellos dos en el Coopers Stadium.

El australiano Josh Cavallo, sorprendió al mundo con esta noticia y su pareja le dio el sí mientras lloraba de emoción por la fascinante propuesta.

Josh Cavallo le pidió matrimonio a su novio

Hoy miércoles 13 de marzo, el jugador del Adelaide United FC, Josh Cavallo, anunció su compromiso con su pareja Leighton Morrell en su cuenta de Instagram.

En la publicación se ve a Josh Cavallo arrodillado en el campo del Coopers Stadium con un anillo mientras su pareja se ve conmovido por la propuesta.

En la descripción de las fotos, Josh Cavallo le agradeció a su equipo por haberlo ayudado a preparar la propuesta y lo mucho que significó para él.

“Tu apoyo infinito ha significado mucho para mí. Me has proporcionado un espacio seguro en el futbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida auténticamente. Se sintió bien compartir este momento especial en el terreno de juego, donde todo empezó " expresó Josh Cavallo.

Josh Cavallo: el primer futbolista australiano en declararse homosexual

El futbolista Josh Cavallo, fue el primer jugador profesional de Australia en hablar abiertamente de su homosexualidad. En octubre de 2021 subió un video a redes sociales donde se declaró gay públicamente.

Tras esto, la vida de Josh Cavallo cambió y comenzó a recibir amenazas de muerte e insultos que hasta la fecha lo persiguen.

“No es aceptable, es algo desagradable, pero al mismo tiempo sé que he abierto el camino para muchos otros y que para hacerlo tengo que pasar por esto. Sé para quién lo estoy pasando, para la gente que sufre en silencio” dijo Cavallo en una entrevista.

Después, otros futbolistas decidieron abrirse como Jake Daniels, del Blackpool y Jakub Jankto, del Getafe CF.