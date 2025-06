El equipo de basquetbol de Boca Juniors consiguió clasificarse a la final de la Liga Nacional luego de derrotar a Quimsa. Al concluir ese partido, un jugador de la quinteta xeneize mostró su satisfacción por la victoria, se la dedicó a sus seres queridos y de paso, aprovechó la ocasión para declararse abiertamente gay.

Cabe recordar que recientemente se celebró el Día del Orgullo, así que, con esa fecha importante como marco, el jugador de Boca Juniors, Sebastián Vega, se declaró gay durante una entrevista que le realizaron en la duela en donde también se dijo feliz por poder jugar al basquetbol profesional sin importar sus preferencias sexuales.

“A todos en mi familia, que siempre están viendo, a todos mis sobrinos. Y bueno, también decir que hoy es el Día del Orgullo, así que muy feliz con eso. Y quiero decir que estoy orgulloso de lo que soy y muy feliz de poder seguir jugando al básquet y siendo gay”, dijo Vega.

El descargo de Sebastián Vega en redes sociales

Sebastián Vega también aprovechó sus redes sociales para pronunciarse respecto a su sentir sobre declararse gay y la manera en la que se ha sentido discriminado en diferentes ocasiones.

“¿Qué es la discriminación? Sentí mucha discriminación por el hecho de ser distinto. Cuando uno dice que es gay o uno lo asume y lo expone a la otra persona también, como que le da el poder que la otra persona te acepte o no te acepte”, posteó Sebastián Vega en redes sociales acompañado de un video sobre este tema.

De igual forma, Sebastián Vega compartió el temor que llegó a sentir por compartir sus preferencias con su círculo más cercano.

“Llegué a dudar de todo eso, ¿no? Entonces el poder manifestárselo tanto a familiares, amigos, a jugadores de básquet, compañeros, técnicos, ponía en duda eso y perder un montón de amistades, relaciones, vínculos, me paralizaba totalmente”, escribió.

Sebastián Vega se siente realizado como persona y basquetbolista

Al final, Sebastián Vega reveló que con el tiempo logró sentirse aliviado por compartir el ser gay y hoy en día se siente realizado tanto en lo individual como en lo profesional. Logró romper los obstáculos que sentía delante suyo y hoy cosecha éxitos en todo sentido.

“Hoy mirándolo no estaba en mi cabeza lo que logré, siento una persona súper íntegra de poder ser yo en todos los aspectos, con mi familia acompañándome, con mis amigos, con mi familia, que la gente haya entendido, que me acepte. Creo que me hizo eso, sobreponerme a un montón de obstáculos que parecían imposibles”, remató Sebastián Vega.