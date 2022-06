Estos son los cinco futbolistas que pertenecen a la comunidad LGBT en medio de los tabúes que aún existen en el ámbito.

El 28 de junio es el Día Internacional de Orgullo LGBT, una fecha que sirve para visibilizar, luchar y reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas.

En el futbol, han alzado la voz varios personajes, dando a conocer su orientación sexual para inspirar a más personas a no tener miedo ni esconderse.

1. Josh Cavallo

Josh Cavallo se declaró abiertamente homosexual, el mediocampista de Adelaide United de la liga australiana publicó un video al respecto.

El futbolista de 21 años decidió hacer pública su orientación sexual a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que inició diciendo: “Soy futbolista y soy gay”.

“Al crecer, siempre he sentido la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza, vergüenza de no poder hacer lo que amaba y ser gay. Esconderme de quien realmente era para cumplir el que era mi sueño desde niño. Todo lo que quería era jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, mencionó.

2. Thomas Hitzlsperger

Thomas Hitzlsperger es un exfutbolista alemán fue internacional con la Selección de su país entre 2004 y 2010, disputó un total de 52 partidos. Además fue capitán del Wolfsburgo y Lazio.

“Hablo de mi homosexualidad porque quiero impulsar la discusión sobre este tema en el deporte profesional”, dijo para un diario alemán.

3. Anton Hysén

El futbolista sueco Anton Hysén juega profesionalmente en la tercera liga sueca, para el equipo Utsiktens BK. Se declaró abiertamente homosexual

Actualmente sigue luchando por los derechos de la comunidad LGTB en todo el mundo.

4. Liam Davis

Liam Davis, futbolista inglés quien jugó recientemente para el club Torquay United de la Liga Nacional, en 2017 lideró una campaña contra la homofobia cuando militaba en Cleethorpes Town de la Northern Premier League One North y aprovechó para hacer pública su homosexualidad.

5. Justin Fashanu

En 1990, Justin Fashanu fue portada en la prensa tras ser el primer futbolista en declararse homosexual pero fue blanco de críticas y burlas.

Además, años más tarde fue acusado de agresión sexual a un adolescente, la cual resultó ser falsa pero el jugador terminó quitándose la vida.

