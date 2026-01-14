Josh Cavallo, es uno de los pocos futbolistas en el mundo que se ha declarado gay, su orientación sexual le ha cerrado muchas puertas en el deporte, incluso aceptó que fue despedido de su club por esta situación.

Josh Cavallo fue apartado del plantel por prejuicios relacionados a su orientación sexual y reveló que lo apartaron de su club por ser gay.

La revelación de Josh Cavallo impactó al mundo del futbol y volvió a encender el debate sobre la discriminación en el deporte.

¿Qué dijo Josh Cavallo sobre la discriminación que sufrió en el futbol por ser gay?

Josh Cavallo, futbolista australiano que aceptó ser gay, reveló que sufrió discriminación por su orientación sexual.

“No miran mi talento sino a quién elijo amar”, señaló sobre los motivos que lo llevaron a perder su lugar en el equipo.

La declaración de Cavallo ha impactado al mundo del futbol, un mensaje de visibilidad en un entorno popularmente machista.

¿Quién es Josh Cavallo, futbolista gay que reveló discriminación?

Josh Cavallo es un futbolista australiano de 26 años de edad, que es mundialmente conocido por aceptar abiertamente que es gay, un mensaje que lo ha convertido en un símbolo para el movimiento LGTB.

En su trayectoria, Josh Cavallo ha jugado para el Western United y el Adelaide United de Australia.

Fue en 2021 cuando hizo público que era homosexual, mientras que en 2024 anunció su relación con Leighton Morrell.

En su último club, Adelaide United, Cavallo jugó 52 partidos y dio cuatro asistencias. Su salida, según sus propias palabras, se dio por su orientación sexual y no por su nivel deportivo.

En diciembre del 2025 fichó por el Stamford y este año iniciará una nueva aventura en el balompié.