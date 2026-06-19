La conductora Florencia Peña renunció a Luzu TV tras dar una noticia falsa en vivo sobre el papá de Lionel Messi.

Florencia Peña se encontraba se encontraba en vivo en su programa ‘El show del Verano’, cuando aseguró que había muerto Jorge Messi, papá del famoso futbolista.

“No quiero darle una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi (...) fue de golpe, duro ¿no? en medio del Mundial. Me lo tiraron acá, ojalá que no, que sea fake" Florencia Peña

💥Florencia Peña dio la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi en Luzu TV.



➡️La actriz y conductora, lo informó al aire y minutos más tarde tuvo que desdecirse.



"Me lo tiraron por acá, ojala sea fake. Esto es lo que está pasando hoy en día con la comunicación" pic.twitter.com/kW6SKFZMzN — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) June 18, 2026

Florencia Peña renuncia tras dar noticia falsa sobre el papá de Messi

Tras dar la noticia sobre la falsa muerte del papá de Messi, los compañeros de Florencia Peña la corrigieron mencionando que la noticia no había sido confirmada.

Florencia Peña se trató de retractar, pero la noticia se volvió viral en pocos minutos a pesar de que la conductora y su producción se disculpó al aire.

El conductor Nicolás Occhiato compartió un comunicado de Luzu TV, quien decidió retirar del proyecto a Florencia Peña y a quienes estuvieron involucrados en difundir la noticia falsa sobre la muerte del papá de Messi.

Florencia Peña renuncia a Luzu TV tras noticia falsa sobre papá de Messi (Especial )

Ante los rumores sobre la salud de Jorge Messi, su familia compartió un comunicado para aclarar que estaba atravesando una situación complicada de salud, pero se encuentra estable.

La conductora expresó en ‘Sálvese quien pueda’ que decidió de común acuerdo con Nicolás Occhiato dejar el programa.

Florencia Peña se disculpa con la familia de Messi por noticia falsa

Florencia Peña compartió un mensaje en redes sociales para disculparse con la familia de Jorge Messi tras asegurar que había muerto.

La conductora mencionó que se sentía avergonzada de haber difundido información falsa y sentía empatía con la familia de Messi por el momento complicado que viven por la salud de su padre.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor” Florencia Peña

Asimismo, la conductora mencionó que había sido la producción quien le indicó que el papá de Messi había muerto y le pidieron decirlo al aire.

“Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié” Florencia Peña

Florencia Peña confirmó que había decidió renunciar a Luzu TV y se volvió a disculpar con el público por la noticia falsa.