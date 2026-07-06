Nicolás Gallo Barragán es un árbitro colombiano nacido en Ibagué, Tolima, que actualmente se desempeña como árbitro VAR internacional de la FIFA.

En 2026, Nicolás Gallo fue noticia tras ser designado por la FIFA como encargado del VAR en el partido inaugural del Mundial 2026, entre México y Sudáfrica, una de las responsabilidades más importantes del torneo.

¿Quién es Nicolás Gallo?

Nicolás Gallo Barragán es un árbitro profesional colombiano con una trayectoria consolidada en el futbol nacional e internacional. A lo largo de su carrera ha dirigido encuentros de la Liga Colombiana, así como competencias organizadas por Conmebol y la FIFA, donde se ha especializado en el uso del Videoarbitraje (VAR).

Debutó como árbitro profesional en 2011 y desde 2018 integra el listado de árbitros internacionales de la FIFA. También fue el único árbitro colombiano que participó en el equipo de VAR del Mundial de Catar 2022, experiencia que fortaleció su prestigio y lo convirtió en uno de los referentes del arbitraje colombiano.

¿Qué edad tiene Nicolás Gallo?

Nicolás Gallo tiene 39 años. Nació el 9 de agosto de 1986 en Ibagué, Tolima, Colombia.

¿Nicolás Gallo tiene pareja?

No existe información pública, confiable y verificable que confirme si Nicolás Gallo tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Nicolás Gallo?

Nicolás Gallo nació el 9 de agosto, por lo que su signo zodiacal es Leo, perteneciente al elemento fuego. Tradicionalmente, este signo se relaciona con el liderazgo, la seguridad, el carácter fuerte y una personalidad decidida.

¿Nicolás Gallo tiene hijos?

Sí. La información pública disponible confirma que es padre de un hijo.

¿Qué estudió Nicolás Gallo?

Nicolás Gallo estudió Administración de Empresas. No se encontraron fuentes públicas verificables que acrediten estudios de posgrado o diplomados.

¿En qué ha trabajado Nicolás Gallo?

Nicolás Gallo es conocido principalmente por su trayectoria como árbitro profesional, tanto en el futbol colombiano como en competencias internacionales.