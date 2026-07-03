Mathew Ryan resguarda la meta de la Selección de Australia durante el Mundial 2026.

Con un amplio recorrido en clubes europeos, Mathew Ryan es uno de los referentes y capitanes que tiene su equipo en el terreno de de juego.

¿Quién es Mathew Ryan?

Mathew David Ryan es un futbolista australiano que juega como portero.

Se formó en las categorías inferiores del Marconi Stallions F.C. y después pasó al Blacktown City y el Central Coast Mariners antes de su debut.

Mathew Ryan, futbolista de Australia (Maty Ryan / Facebook)

¿Cuántos años tiene Mathew Ryan?

Mathew Ryan tiene 34 años de edad. Nació el 8 de abril de 1992 en Plumpton, Australia.

¿Quién es la esposa de Mathew Ryan?

Mathew Ryan está casado con la modelo y creadora de contenido, Chloe Gelmi.

Mathew Ryan, futbolista de Australia (Maty Ryan / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Mathew Ryan?

Mathew Ryan pertenece al signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Mathew Ryan?

Mathew Ryan tiene un hijo llamado Preston James Ryan.

¿Qué estudió Mathew Ryan?

Mathew Ryan no tiene estudios universitario, ya que se dedicó desde muy joven a desarrollarse como futbolista.

Mathew Ryan, futbolista de Australia (Maty Ryan / Facebook)

¿En qué ha trabajado Mathew Ryan?

De 2009 a 2010, Mathew Ryan jugó en el Central Coas Mariners en su división juvenil, hasta conseguir su debut en el primer equipo donde batió el récord de doce partidos sin recibir gol.

Para 2013, llegó al Club Brujas en Bélgica teniendo actuaciones destacadas y despertando en interés de equipos importantes.

En el 2015 fichó por el Valencia C.F. por 7 millones de euros, convirtiéndose en la segunda venta más cara de un futbolista australiano.

Hacia 2017 se fue de préstamo al K.R.C Genk, donde ganó la titularidad y disputó la Europa League.

En ese mismo año fue anunciado con el Brighton & Hove Albion de la liga inglesa, aunque saldría en 2021 cedido al Arsenal.

Tras su paso por la Premier League, Mathew Ryan llegó a la Real Sociedad de España, aunque no se consolidó en dicho equipo.

De ahí fue traspasado al AZ Alkmaar, A.S. Roma y luego al R.C. Lens, hasta firmar con su actual equipo el Levante.

Como seleccionado de Australia debutó en 2012 y se ganó la titularidad jugando en el Mundial de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022.