Patrick Thomas Beach, portero australiano de 22 años, se convirtió en la gran revelación del Mundial 2026 con actuaciones memorables bajo los tres palos.

Nacido en Sídney en 2003, el guardameta del Melbourne City sorprendió al ser titular por encima del capitán Mathew Ryan y brilló en el debut contra Turquía con ocho atajadas clave.

Su impacto fue tal que la playa de St Kilda fue rebautizada temporalmente como “Patrick Beach”.

Con reflejos forjados en el sóftbol y una sólida campaña en la A-League, hoy es héroe de los “Socceroos”.

Patrick Beach, portero de Australia (@patbeach_ / Instagram )

¿Quién es Patrick Beach, portero de Australia?

Patrick Thomas Beach es un futbolista profesional australiano que se desempeña como portero en el Melbourne City F.C. de la A-League y en la selección nacional de Australia.

Nació el 6 de agosto de 2003 en Sídney, a sus 22 años se convirtió en la gran revelación y héroe de los “Socceroos” durante el Mundial de Futbol 2026.

Patrick Beach alcanzó fama internacional tras su actuación en el debut de Australia en la Copa del Mundo contra Turquía (victoria 2-0).

Su titularidad fue una decisión sorpresiva del técnico Tony Popovic, quien lo eligió por encima del experimentado capitán Mathew Ryan.

En ese partido, Beach realizó ocho atajadas clave, frustrando repetidamente a la estrella turca Arda Güler y estableciendo un récord de paradas para un portero australiano en un Mundial.

Su impacto fue tal que la famosa playa de St Kilda, en Melbourne, fue rebautizada temporalmente como “Patrick Beach” en su honor tras clasificar a los octavos de final.

El pasado de Patrick Beach como jugador de softbol fue fundamental para desarrollar los reflejos y la coordinación que hoy lo distinguen bajo los tres palos.

Con una altura de 1,89 metros y perfil zurdo, Beach es descrito actualmente como una de las estrellas emergentes del futbol oceánico.

¿Cuántos años tiene Patrick Beach, portero de Australia?

Patrick Beach tiene 22 años de edad.

¿Quién es la esposa de Patrick Beach, portero de Australia?

Patrick Beach no está casado, pero mantiene una relación sentimental con su novia desde hace más de dos años, Charlize Murray.

Patrick Beach, portero de Australia (@patbeach_ / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Patrick Beach, portero de Australia?

Patrick Beach es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Patrick Beach, portero de Australia?

Patrick Beach no tiene hijos.

¿Qué estudió Patrick Beach, portero de Australia?

Debido a su temprana inserción en el deporte de alto rendimiento con clubes locales y su posterior salto a la A-League, no realizó estudios universitarios.

¿En qué ha trabajado Patrick Beach, portero de Australia?

Antes de enfocarse en el futbol, Patrick Beach practicó sóftbol junto a su hermano.

Patrick Beach sostiene que este deporte fue fundamental para desarrollar su coordinación ojo-mano y sus reflejos rápidos, habilidades que hoy aplica bajo los tres palos.

Durante su infancia y hasta los 14 o 15 años, jugaba como defensa (lateral izquierdo o central). Decidió cambiar de posición influenciado por su padre, quien también fue portero a nivel amateur.

Patrick Beach se formó en clubes como Glenmore Park FC y Mt Druitt Town Rangers. A los 18 años viajó a Europa para realizar pruebas y jugar brevemente en el Larne FC (Irlanda del Norte), Dundalk FC (Irlanda) e Ipswich Town (Inglaterra), antes de regresar a su país.

Tras un paso sin minutos oficiales en Central Coast Mariners, fichó por el Melbourne City en 2023. En la temporada 2024-25 se consolidó como titular, ganando el campeonato de la A-League y logrando 13 porterías a cero en 29 partidos.

Con la selección de Australia, Patrick Beach debutó el 14 de noviembre de 2025 ante Venezuela, donde fue nombrado Jugador del Partido a pesar de la derrota.

Previamente, fue capitán de la selección sub-23 de Australia.

Patrick Beach ha brillado con Australia, convirtiéndose en una de las figuras del Mundial 2026.