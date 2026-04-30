La Masia es la reconocida academia de formación del FBarcelona, una cantera que ha arrojado a estrellas del tamaño de Lionel Messi y Lamine Yamal.

Ahora, la ciudad de Querétaro, en México tendrá la segunda Barça Academy Residency, tras la abierta en Arizon, Estados Unidos en 2017.

¿Cuándo inicia actividades la academia del FC Barcelona en Querétaro?

El Club FC Barcelona ha confirmado que el proyecto de la Barça Academy Residency Querétaro está en marcha, e iniciará actividades en verano próximo con los Summer Camps residenciales.

En octubre de este 2026 iniciarán las pruebas para seleccionar a los jugadores que van a ser los residentes en la academia.

Sin embargo, será hasta septiembre del 2027 cuando los estudiantes residan de manera definitiva en la Barça Academy Residency de Querétaro, con una preparación intensiva de un año.

El objetivo es encontrar a jugadores del nivel de Lamine Yamal, quien es la gran estrella actual del equipo.

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona (Joan Monfort / AP)

El FC Barcelona ya trabaja en Querétaro

El FC Barcelona ya tiene en Querétaro una Barça Academy inaugurada en 2024, orientada a jugadores de 6 a 18 años, pero la diferencia es que ahora será de carácter residencial.

Así funcionará la Barça Academy Residency Querétaro: