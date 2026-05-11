El FC Barcelona y Hansi Flick habrían llegado a un acuerdo para firmar un nuevo contrato que unirá al entrenador, al menos por un año más con el equipo culé.

De acuerdo a información de Mundo Deportivo, el nuevo contrato de Hansi Flick con el FC Barcelona sería por un año, extendiendo el vigente hasta 2028.

El contrato actual de Flick con el FC Barcelona termina en 2027, y en el nuevo contrato, si se cumplen los objetivos pactados, el entrenador se quedaría en el club hasta el 2029.

Una renovación sencilla entre Hansi Flick y el FC Barcelona

Rafa Yuste, presidente interino del FC Barcelona, había adelantado que la renovación de Hansi Flick sería muy sencilla.

Desde el mes de abril trascendió que el FC Barcelona buscaba alargar el contrato de Hansi Flick, y el técnico alemán se quedará al menos dos temporadas más con el equipo culé.

Serán las dos primeras temporadas con Joan Laporta de nuevo al frente del club, mandato que iniciará el 1 de julio de 2026.

Hansi Flick, DT del Barcelona. (Eric Alonso)

¿Cuándo firmará Hansi Flick su nuevo contrato con el FC Barcelona?

La firma del nuevo contrato de Hansi Flick con el FC Barcelona será hasta que concluya LaLiga, pues aunque el equipo ya es campeón, busca llegar a los 100 puntos y los 100 goles, y en eso está concentrado en DT alemán.

El FC Barcelona suma 91 puntos y 91 goles cuando restan tres jornadas para el final del LaLiga.

Lo cierto es que, tras una fallida Champions League, el FC Barcelona sonrió con la conquista de LaLiga lograda en el Clásico ante Real Madrid.