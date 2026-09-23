Ileana María Dávila Rodríguez es una entrenadora de futbol mexicana que desde el 23 de septiembre de 2026 dirige al Atlante Femenil en la Liga MX Femenil. La estratega llegó al primer equipo azulgrana después de desempeñarse como directora técnica de la categoría Sub-19 del club.

Dávila tomó el lugar de Nicolás Morales, quien dejó el cargo después de ocho partidos al frente del Atlante Femenil. Su salida ocurrió tras una conferencia de prensa en la que realizó comentarios sobre jugadoras de Querétaro que generaron polémica; el club informó posteriormente su separación y señaló que su identidad está sustentada en valores, principios y respeto.

¿Quién es Ileana Dávila?

Ileana Dávila es una entrenadora mexicana de futbol femenil, reconocida principalmente por haber dirigido a Pumas durante los primeros años de la Liga MX Femenil.

En 2017 asumió la dirección técnica del primer equipo femenil de Pumas y fue la encargada de dirigir a las universitarias durante el torneo inaugural de la competencia. La propia UNAM la identificó entonces como la primera entrenadora del equipo femenil.

Antes de llegar al primer equipo, Dávila había trabajado en las fuerzas básicas de Pumas, donde estuvo al frente de la categoría 2006 varonil. Su preparación como entrenadora incluyó dos años de formación en la escuela para entrenadores de la Federación Mexicana de Futbol.

Con Pumas dirigió más de 100 partidos de Liga MX Femenil y consiguió clasificar al equipo a la Liguilla en diferentes torneos. En marzo de 2020 alcanzó los 100 encuentros dirigidos con un registro de 39 victorias, 27 empates y 34 derrotas.

¿Qué edad tiene Ileana Dávila?

Ileana Dávila tiene 51 años en septiembre de 2026. Nació el 24 de enero de 1975 en Córdoba, Veracruz.

¿Ileana Dávila tiene pareja?

No se ha localizado información pública y verificable sobre la pareja o estado sentimental actual de Ileana Dávila.

¿Qué signo zodiacal es Ileana Dávila?

Ileana Dávila es Acuario, debido a que nació el 24 de enero.

En la astrología occidental, Acuario pertenece al elemento aire. Se distingue por su disciplina y paciencia.

¿Ileana Dávila tiene hijos?

No se encontró información pública y verificable que confirme si Ileana Dávila tiene hijos.

La información disponible sobre la estratega se concentra principalmente en su trayectoria dentro del futbol y su trabajo como entrenadora y analista deportiva.

¿Qué estudió Ileana Dávila?

Ileana Dávila se formó profesionalmente como entrenadora de futbol en la escuela para entrenadores de la Federación Mexicana de Futbol.

¿En qué ha trabajado Ileana Dávila?

La trayectoria de Ileana Dávila está vinculada principalmente con la formación de futbolistas, la dirección técnica y el análisis deportivo.

Fuerzas básicas de Pumas: dirigió la categoría 2006 del equipo varonil antes de incorporarse al proyecto femenil.

Pumas Femenil: fue la primera directora técnica del equipo y estuvo al frente desde el inicio de la Liga MX Femenil en 2017 hasta 2021.

Pumas Femenil: durante su etapa dirigió más de 100 partidos y clasificó al equipo a diferentes fases finales.

TUDN: después de dejar el banquillo de Pumas, se incorporó como analista y comentarista deportiva.

Queens League: posteriormente regresó a la dirección técnica en competencias de este circuito.

Atlante Femenil Sub-19: en 2026 asumió la dirección técnica de la categoría juvenil del club.

Atlante Femenil: el 23 de septiembre de 2026 fue anunciada oficialmente como directora técnica del primer equipo para el Apertura 2026.

Su debut con el primer equipo del Atlante Femenil está previsto para el lunes 28 de septiembre de 2026, cuando las Potras de Hierro enfrenten precisamente a Pumas en la Jornada 9 del Apertura 2026.