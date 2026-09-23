Ileana Dávila tomó el mando del Atlante Femenil como su nueva entrenadora, en medio de la polémica y destitución del estratega Nicolás Morales.

La entrenadora mexicana, Ileana Dávila, quien estaba encargada de la categoría Sub-19 del Atlante Femenil. da el salto a la Liga Femenil BBVA, categoría en la que ya ha tenido experiencias con la escuadra de Pumas.

Con un breve mensaje en sus redes sociales, el Atlante Femenil anunció a Ileana Dávila como su nueva entrenadora.

“Ileana Dávila asume la Dirección Técnica de nuestro primer equipo. ¡Bienvenida y mucho éxito!" Atlante Femenil

Ileana Dávila es la nueva entrenadora del Atlante Femenil (@atlantefem)

¿Por qué hubo cambio en la dirección técnica del Atlante Femenil?

Nicolás Morales dejó de ser entrenador del Atlante Femenil el martes 22 de septiembre de 2026, tras señalamientos de racismo, luego de los comentarios emitidos por el estratega durante la rueda de prensa posterior al partido ante Querétaro.

Los señalamientos contra Nicolás Morales explotaron tras la victoria que Atlante Femenil sobre Querétaro, cuando el entrenador intentó elogiar la capacidad de las futbolistas adversarias.

Sin embargo, se refirió a Grace Chanda y Enekia Lunyamila como las “delanteras de color”, lo que desató críticas por racismo al ignorar sus nombres propios.

Además, se sumaron señalamientos públicos hacia su jugadora Nailea Vidrio, a quien recriminó por no seguir indicaciones en cancha.

Atlante Femenil despidió a Nicolás Morales tras señalamientos de racismo (Atlante Femenil / Juan Luis Díaz Socci)

Ileana Dávila y su experiencia como entrenadora en la Liga Femenil

Ileana Dávila es la nueva entrenadora del Atlante Femenil, que juega su primer torneo en la Liga Femenil BBVA.

Sin embargo, Dávila cuenta con experiencia en el futbol femenil, al ser pionera de la Liga Femenil como entrenadora de Pumas desde el Apertura 2017 hasta el Clausura 2021.

Dirigió a Pumas Femenil en 131 partidos y clasificó al equipo a la fase final del torneo en cuatro ocasiones.

Se incorporó al Atlante Femenil en julio del 2026 para estructurar las fuerzas básicas Sub-19.