Hwang In-beom es un futbolista surcoreano que juega como centrocampista y actualmente milita en el Feyenoord de la Eredivisie de Países Bajos. También es una de las piezas más importantes de la Selección de Corea del Sur, donde se ha consolidado como referente del mediocampo.

En junio de 2026 se convirtió en una de las figuras del Mundial 2026 tras liderar la remontada de Corea del Sur en su debut del torneo. El mediocampista marcó el gol del empate y asistió el tanto de la victoria.

¿Quién es Hwang In-beom?

Hwang In-beom es un futbolista profesional surcoreano reconocido por su trayectoria internacional en ligas de Asia, América y Europa. Debutó con Daejeon Citizen y posteriormente desarrolló su carrera en clubes de Canadá, Rusia, Grecia, Serbia y Países Bajos, convirtiéndose en uno de los mediocampistas más destacados de Corea del Sur.

Entre sus principales logros destacan la conquista de los Juegos Asiáticos de 2018 con la selección sub-23 de Corea del Sur, el premio al Jugador Más Valioso del Campeonato EAFF 2019 y los títulos de la Superliga de Serbia y la Copa de Serbia con el Estrella Roja de Belgrado.

¿Qué edad tiene Hwang In-beom?

Hwang In-beom nació el 20 de septiembre de 1996 en Daejeon, Corea del Sur. En 2026 tiene 29 años de edad y se encuentra en uno de los momentos más sólidos de su carrera profesional.

¿Hwang In-beom tiene pareja?

Sí. Hwang In-beom está casado con Kim Min-ji. La pareja inició su relación en 2016 y contrajo matrimonio en 2021, después de varios años de noviazgo.

Hwang In-beom, mediocampista del Feyenoord y figura de Corea del Sur (inbeom_hwang6/instagram )

¿Qué signo zodiacal es Hwang In-beom?

Hwang In-beom nació el 20 de septiembre, por lo que su signo zodiacal es Virgo. Este signo de tierra suele asociarse con cualidades como la disciplina, la organización, la responsabilidad y la atención a los detalles.

¿Hwang In-beom tiene hijos?

Sí. Hwang In-beom y su esposa Kim Min-ji tienen una hija, nacida en septiembre de 2024.

¿Qué estudió Hwang In-beom?

Su trayectoria se ha enfocado principalmente en el futbol profesional desde temprana edad, por lo que no existen registros ampliamente documentados sobre licenciaturas, posgrados o diplomados.

¿En qué ha trabajado Hwang In-beom?

Hwang In-beom es conocido por su trayectoria como futbolista profesional y por convertirse en uno de los mediocampistas más importantes de la Selección de Corea del Sur. A lo largo de su carrera ha competido en ligas de Asia, Norteamérica y Europa, consolidándose como referente de su país.