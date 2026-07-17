Atlas confirmó de manera oficial la llegada del argentino Hernán Crespo como director técnico del primer equipo, en una apuesta ambiciosa de cara a los próximos torneos de la Liga MX.

Hernán Crespo firmó un contrato que lo vinculará con la institución hasta 2028.

El entrenador argentino llega con experiencia internacional tanto como futbolista como entrenador, además de un prestigio construido a lo largo de una destacada trayectoria.

Atlas intentará pelear por los primeros puestos con Hernán Crespo al frente

Atlas apuesta por el técnico argentino para encabezar una nueva etapa deportiva, pues la directiva considera que su perfil encaja con los objetivos institucionales de fortalecer al equipo, desarrollar talento y volver a competir por los primeros lugares del futbol mexicano.

En los banquillos, Hernán Crespo ha desarrollado una carrera que ha llamado la atención por su propuesta ofensiva y su capacidad para potenciar jóvenes talentos, ya que a lo largo de los últimos años ha dirigido en distintos países, acumulando experiencia en escenarios de alta exigencia.

Atlas hace oficial a Hernán Crespo como su nuevo director técnico. (captura)

Como jugador, el argentino brilló en equipos de talla mundial como River Plate, Parma, Lazio, Inter de Milán, Chelsea y AC Milan. También fue una figura constante de la Selección de Argentina, consolidándose como uno de los delanteros más importantes de su generación.

¿Quién será el primer rival de Hernán Crespo en la Liga MX?

Hernán Crespo tendrá su primera prueba en la Liga MX cuando enfrente a León en la Jornada 1 del Apertura 2026.

El primer partido oficial del nuevo DT del Atlas será este viernes 17 de julio ante León en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.