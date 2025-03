A través de un comunicado, Chivas ha dado a conocer la destitución de Juan Carlos Martínez Castrejo, Fran Pérez Lázaro y Sergio Pérez Alonso como parte del Comité Técnico/Deportivo del equipo y confirmaron que Javier Mier será su nuevo director deportivo.

Aunque Javier Mier lleva ya algunos años trabajando en las filas de Chivas, su puesto era como subdirector de futbol institucional, pero ante el despido de los españoles le han dado una gran responsabilidad para el futuro del club.

En una de las épocas más complicadas del Rebaño Sagrado en los últimos años, el directivo mexicano tendrá la tarea de apuntar a un nuevo estratega que tome al equipo al menos lo que resta del Clausura 2025.

¿Quién es Javier Mier, el directivo mexicano que buscará ayudar a Chivas?

Luego de la hecatombe que se vivió al interior de Chivas, Javier Mier fue el elegido por los dirigentes para convertirse en el nuevo director deportivo del club, al menos por lo que resta del torneo.

Una de las decisiones más importantes que deberá tomar Javier Mier es elegir al nuevo estratega de Chivas, ya que Óscar García Junyent fue despedido también previo a la Jornada 10 de la Liga MX.

Aunque el directivo mexicano puede ser un desconocido para la afición del Rebaño Sagrado, ya ha tenido ese puesto en otros clubes de la Liga MX, por lo que sabe la importancia de su puesto para el desempeño del equipo en el campo.

¿Qué edad tiene Javier Mier?

Javier Mier nació un 25 de noviembre de 1981 en la Ciudad de México.

¿Quién es la pareja de Javier Mier?

No se tiene información sobre si Javier Mier tiene una pareja.

¿Qué signo zodiacal es Javier Mier?

Debido a que nació un 25 de noviembre, Javier Mier es Sagitario.

¿Javier Mier tiene hijos?

No se sabe si Javier Mier tiene hijos o no. En su cuenta de Instagram no suele publicar fotos de su vida personal.

¿Qué estudió Javier Mier?

De acuerdo a información compartida por el Diario ESTO, Javier Mier estudió para convertirse en Director Técnico y además cursó una maestría en España.

¿En qué ha trabajado Javier Mier?

Además de haber tenido una discreta carrera como jugador, Javier Mier ha sido director deportivo en los Gallos Blancos de Querétaro, Coordinador de Selecciones Menores en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Director de Fuerzas Básicas en Chivas.