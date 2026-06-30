Gabriel Martinelli es un futbolista brasileño que se desempeña como extremo o delantero en el Arsenal FC de la Premier League y en la selección de Brasil.

Actualmente, es una de las piezas ofensivas más importantes del conjunto londinense, consolidándose como un atacante clave por su velocidad, desborde y capacidad de definición en el último tercio del campo.

¿Quién es Gabriel Martinelli?

Gabriel Teodoro Martinelli Silva es un futbolista brasileño nacido en Guarulhos, São Paulo, que inició su carrera profesional en el Ituano FC, donde destacó desde muy joven por su capacidad ofensiva.

En 2019 fue fichado por el Arsenal FC, club en el que se consolidó en la Premier League como uno de los extremos más desequilibrantes del equipo.

También ha sido parte de procesos con la selección de Brasil en categorías juveniles y en el combinado absoluto, consolidando su proyección internacional como uno de los talentos ofensivos de su generación.

¿Qué edad tiene Gabriel Martinelli?

Gabriel Martinelli nació el 18 de junio de 2001, por lo que en 2026 tiene 25 años de edad.

¿Gabriel Martinelli tiene pareja?

Sí. Diversas fuentes señalan que mantiene una relación con Isabella Rousso, quien ha sido mencionada en coberturas de entretenimiento deportivo.

¿Qué signo zodiacal es Gabriel Martinelli?

Gabriel Martinelli es Géminis, signo del elemento Aire, asociado con la adaptabilidad, la comunicación y la versatilidad.

¿Gabriel Martinelli tiene hijos?

No existen registros públicos verificables que indiquen que Gabriel Martinelli tenga hijos. La información disponible se centra en su carrera deportiva.

¿Qué estudió Gabriel Martinelli?

No hay información pública confiable sobre estudios universitarios, posgrados o diplomados de Gabriel Martinelli. Su formación conocida está enfocada exclusivamente en el desarrollo futbolístico dentro de Brasil.

¿En qué ha trabajado Gabriel Martinelli?

Gabriel Martinelli ha desarrollado su carrera profesional como futbolista de alto rendimiento, destacándose como extremo ofensivo.