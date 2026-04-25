Fátima Herrera es una boxeadora mexicana originaria de San Luis Potosí que ha destacado en el ámbito amateur, donde se ha consolidado como una de las representantes del boxeo femenil de México en competencias internacionales.

En los últimos años, su nombre ha cobrado relevancia por su participación en torneos internacionales y procesos clasificatorios, posicionándose como una atleta a seguir rumbo a eventos de alto nivel.

¿Quién es Fátima Herrera?

Fátima Herrera es una boxeadora mexicana especializada en peso mosca, reconocida por representar a México en competencias internacionales de boxeo amateur.

Ha formado parte de selecciones nacionales y procesos clasificatorios rumbo a eventos como campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Se ha posicionado como una atleta destacada por su disciplina, técnica y constancia dentro del boxeo femenil mexicano.

Fátima Herrera, boxeadora mexicana. (Cortesía)

¿Qué edad tiene Fátima Herrera?

Fátima Herrera nació el 12 de noviembre de 2001, por lo que en 2026 tiene 24 años.

¿Fátima Herrera tiene pareja?

No hay información pública confirmada sobre su vida sentimental o estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Fátima Herrera?

Al haber nacido el 12 de noviembre, Fátima Herrera es Escorpio, un signo que destaca por su perseverancia y compromiso para lograr objetivos.

¿Fátima Herrera tiene hijos?

No hay registros públicos que indiquen que tenga hijos.

¿Qué estudió Fátima Herrera?

Fátima Herrera ha enfocado su carrera profesional en el ámbito deportivo, por lo que no hay información disponible sobre estudios universitarios formales.

¿En qué ha trabajado Fátima Herrera?

Fátima Herrera es conocida por su desarrollo en el boxeo amateur mexicano, donde ha representado al país en distintas competencias internacionales, consolidándose como una de las figuras emergentes del deporte.