Isis Sio, es una boxeadora estadounidense 19 años de edad por lo que te decimos quién es con detalles de ella como:

¿Quién es Isis Sio, boxeadora?

¿Qué edad tiene Isis Sio, boxeadora?

¿Isis Sio, boxeadora tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es Isis Sio, boxeadora?

¿Isis Sio, boxeadora tiene hijos?

¿Qué estudió Isis Sio, boxeadora?

¿En qué ha trabajado Isis Sio, boxeadora?

¿Quién es Isis Sio, boxeadora?

Isis Sio es una boxeadora profesional de Estados Unidos que pelea en la categoría peso minimosca y supermosca; sin embargo cuenta con poca experiencia profesional al poseer un récord de 1-2 hasta el momento.

En sus redes sociales, Isis Sio quien es originaria de Dakota del Sur, se ha destacado por compartir sus rutinas disciplinadas.

Isis Sio, boxeadora (Especial )

¿Qué edad tiene Isis Sio, boxeadora?

Aunque no hay datos disponibles sobre la fecha de nacimiento de Isis Sio, se sabe que ella tiene 19 años de edad.

¿Isis Sio, boxeadora tiene pareja?

No hay información pública sobre la vida personal o sentimental de Isis Sio.

¿Qué signo zodiacal es Isis Sio, boxeadora?

Al no conocerse la fecha exacta de Isis Sio, no se puede saber cuál es su signo zodiacal.

Isis Sio, boxeadora (Especial )

¿Isis Sio, boxeadora tiene hijos?

Hasta el momento se sabe que Isis Sio no tiene hijos.

¿Qué estudió Isis Sio, boxeadora?

No hay información sobre los estudios que tuvo o tiene Isis Sio.

¿En qué ha trabajado Isis Sio, boxeadora?

No hay registros sobre la trayectoria profesional de Isis Sio fuera del boxeo.