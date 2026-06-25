La Selección de Ecuador afrontará un partido de máxima exigencia cuando se mida a Alemania en la tercera jornada del Grupo E del Mundial de 2026.

Con apenas un punto en sus dos primeros encuentros, la Selección de Ecuador necesita un resultado positivo para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a los dieciseisavos de final.

Enner Valencia deberá destacar para acercar a Ecuador a la siguiente fase

El gran referente ecuatoriano vuelve a ser Enner Valencia, capitán y máximo goleador histórico de la selección, pues a sus 36 años, el delantero continúa siendo la principal carta ofensiva del equipo y la esperanza de millones de aficionados que sueñan con una clasificación histórica.

La situación del Grupo E obliga a los sudamericanos a buscar la victoria para sumar puntos mientras esperan una combinación favorable de resultados en los otros partidos del sector.

Alemania llega como favorita por la calidad de su plantel y su tradición mundialista, pero Ecuador ha demostrado en torneos anteriores que puede competir de tú a tú contra las potencias del futbol internacional.

Costa de Marfil venció a Ecuador en el Mundial 2026. (Mike Segar / IMAGN IMAGES via Reuters)

¿Cómo va Ecuador en el Grupo E del Mundial 2026?

La Selección de Ecuador se encuentra en la tercera posición del Grupo E del Mundial 2026 por debajo de Alemania y Costa de Marfil.

Ecuador tiene un punto en el Grupo E, por lo que una victoria ante Alemania los acercaría al segundo o tercer sitio y con aspiraciones para clasificar a los dieciseisavos de final.