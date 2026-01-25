La Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una investigación en contra de la futbolista Sofía Álvarez Tostado por presunto amaño de partidos en la Liga Premier MX.

La investigación de la FMF se da a partir de diversas denuncias en las que señalan a Sofía Álvarez Tostado por su presunta participación en una red de amaño de partidos dentro del futbol mexicano, específicamente en la tercera división del balompié.

De acuerdo con un documento dirigido al presidente de la Liga Premier MX, José del Carmen Vázquez, se notificó a los clubes del circuito sobre la situación de la jugadora, quien anteriormente era parte de Querétaro Femenil.

FMF abre investigación contra Sofía Álvarez Tostado por presunto amaño de partidos

En el documento, se informa que Sofía Álvarez Tostado habría tenido contacto con distintas personas del futbol para ofrecer beneficios económicos a cambio de influir en el desarrollo de los partidos.

Por su parte, la FMF, envió un comunicado para solicitar la colaboración de los clubes para informar a futbolistas, cuerpos técnicos y directivos sobre la situación de Sofía Álvarez Tostado, con el objetivo de que se mantengan atentos ante cualquier conducta que esté en contra de los reglamentos establecidos por la Federación Mexicana de Futbol.

También se subraya la obligación tanto de los equipos como de los jugadores de denunciar cualquier acercamiento relacionado con un posible amaño de partidos, a fin de proteger la integridad de todas las competencias.

¿Quién es Sofía Álvarez Tostado?

Sofía Álvarez Tostado, de 25 años de edad, tuvo un paso por la Liga MX Femenil en 2022. Después, continuó su carrera en el futbol europeo, militando en el Valencia de España, el Besiktas de Turquía y en el AEK de Atenas de Grecia.

Actualmente, Sofía Álvarez Tostado ha dado de bajas sus cuentas en redes sociales tras darse a conocer la noticia sobre su participación en el presunto amaño de partidos.