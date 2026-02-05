¿Quién es Drake Maye? Quarterback de los New England Patriots.

Drake Maye es un jugador de la NFL que competirá en el Super Bowl 2026 en el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Drake Maye fue uno de los grandes nombres que salieron del Draft 2024 de la NFL, por lo que el quarterback espera emular lo logrado por Tom Brady consiguiendo el Vince Lombardi este próximo domingo en el Super Bowl 2026.

¿Quién es Drake Maye?

Drake Maye nació un 30 de agosto de 2002 dentro de una familia de deportistas, pues su padre jugó como quarterback en North Carolina en los años 80 y sus hermanos se dedicaron al básquetbol en los Tar Heels.

Drake Maye se crió en Charlotte, capital del estado de la universidad en la que jugó la mayoría de su familia.

En el instituto, Maye jugó en el Myers Park High School de Charlotte, donde destacó hasta convertirse en un prospecto y llamar la atención de varias de las mejores universidades del país.

En 2022, asumió la titularidad en North Carolina tras ganarle la pelea por el puesto a Jacolby Criswell, tras la partida de Sam Howell a la NFL.

Antes de dar el salto al máximo circuito del futbol americano, se convirtió en uno de los mejores de su equipo lanzando 24 touchdowns y 9 intercepciones con un total de 3608 yardas aéreas.

¿Qué edad tiene Drake Maye?

Drake Maye nació el 30 de agosto de 2002, por lo que tiene 23 años de edad.

¿Quién es la esposa de Drake Maye?

Drake Maye está casado con Ann Michael Maye, con quien mantiene una relación desde su adolescencia, ya que ambos se conocen desde la etapa escolar en Carolina del Norte.

Ann Michael Maye, esposa del quarterback, Drake Maye. (captura)

¿Qué signo zodiacal es Drake Maye?

Nacido el 30 de agosto, Drake Maye es Virgo, caracterizado por ser por ser analítico, práctico, detallista y perfeccionista.

¿Drake Maye tiene hijos?

No. Drake Maye y Ann Michael Maye no han hecho públicamente que tengan hijos.

¿Qué estudió Drake Maye?

El quarterback de los New England Patriots estudió y jugó fútbol americano universitario en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

¿Quién es Drake Maye? Quarterback de los New England Patriots. (Charlie Riedel / AP)

¿Dónde ha jugado Drake Maye?

Fue seleccionado por los New England Patriots como tercer quarterback y tercera selección global en el draft de la NFL de 2024.

Formó parte de un grupo de seis quarterbacks seleccionados en la primera ronda, igualando el récord establecido en el draft de 1983, por lo que se espera que a futuro pueda ser de gran peso como en su momento fue Tom Brady.