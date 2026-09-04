Dieter Villalpando es un futbolista mexicano que ha desarrollado gran parte de su carrera en la Liga MX, consolidándose como un mediocampista ofensivo con experiencia en algunos de los clubes más importantes de México.

Formado en las fuerzas básicas de Pachuca, el jugador construyó una trayectoria que incluye pasos por equipos como Tigres, Necaxa, Chivas, Puebla, Atlético de San Luis y FC Juárez, además de una etapa en el futbol chileno.

Actualmente milita en Tepatitlán FC, en la Liga de Expansión MX, donde continúa su carrera profesional.

¿Quién es Dieter Villalpando?

Dieter Villalpando es un mediocampista ofensivo mexicano que se formó en las fuerzas básicas del Pachuca y debutó profesionalmente en el futbol mexicano durante la década de 2010.

A lo largo de su carrera ha defendido a varios clubes de la Liga MX y se ha caracterizado por desempeñarse principalmente como volante ofensivo, con capacidad para incorporarse al ataque y generar oportunidades de gol.

Entre sus principales logros deportivos se encuentran los títulos de Copa MX y Supercopa MX que conquistó con Necaxa en 2018. También tuvo participación internacional con Tigres durante la Copa Libertadores.

¿Qué edad tiene Dieter Villalpando?

Dieter Daniel Villalpando Pérez nació el 4 de agosto de 1991 en la Ciudad de México. Al 4 de septiembre de 2026 tiene 35 años.

¿Dieter Villalpando tiene pareja?

Dieter Villalpando estuvo casado con Alejandra Romero, con quien tuvo dos hijos. En 2026, Romero confirmó públicamente que ambos habían decidido tomar caminos separados después de varios años de relación.

¿Qué signo zodiacal es Dieter Villalpando?

Por haber nacido el 4 de agosto, Dieter Villalpando es del signo Leo, de acuerdo con la astrología occidental.

¿Dieter Villalpando tiene hijos?

Sí. Dieter Villalpando tiene dos hijos, fruto de su relación con Alejandra Romero. La información pública sobre su familia ha sido compartida principalmente en entrevistas y publicaciones relacionadas con su vida personal.

¿Qué estudió Dieter Villalpando?

Su formación estuvo enfocada principalmente en el futbol. Desde joven ingresó a la Universidad del Futbol, vinculada al Club Pachuca, donde continuó su preparación como jugador antes de dar el salto al profesionalismo.

¿En qué ha trabajado Dieter Villalpando?

Dieter Villalpando comenzó su formación en el sistema de fuerzas básicas de Pachuca y posteriormente pasó por distintos clubes del futbol mexicano.

En sus primeros años como profesional tuvo etapas a préstamo con equipos como Tigres, Monarcas Morelia, Atlas y Jaguares de Chiapas, antes de establecerse en Necaxa.

Pachuca: formación y posterior debut profesional.

Tigres: préstamo durante 2015.

Monarcas Morelia: préstamo en 2015.

Atlas: préstamo durante 2016.

Jaguares de Chiapas: préstamo entre 2016 y 2017.

Necaxa: 2017-2018; conquistó la Copa MX y la Supercopa MX.

Guadalajara: 2019-2020.

Puebla: 2021.

Necaxa: segunda etapa en 2022.

Atlético de San Luis: 2023.

FC Juárez: 2024-2025.

Everton de Viña del Mar: 2026.

Tepatitlán FC: desde 2026.

Con su llegada a Tepatitlán, Dieter Villalpando continúa su carrera en el futbol mexicano, después de haber pasado por numerosos clubes de la Liga MX y de vivir su primera experiencia profesional fuera del país con Everton de Chile.