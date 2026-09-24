Dagoberto Espinoza Acosta es un futbolista mexicano que juega para el Club América, donde utiliza el dorsal 34 y puede desempeñarse como mediocampista o lateral derecho. El jugador de 22 años forma parte de la plantilla azulcrema y cuenta con experiencia en las selecciones juveniles de México.

¿Quién es Dagoberto Espinoza?

Dagoberto Espinoza Acosta se desempeña principalmente como lateral derecho, aunque también puede jugar como mediocampista. Surgió de las fuerzas básicas del Club América y tuvo una experiencia formativa en Bélgica antes de consolidarse con el primer equipo azulcrema.

El futbolista comenzó su proceso con las categorías inferiores del América y durante la temporada 2022-2023 fue cedido al Club NXT, equipo vinculado con el Club Brugge de Bélgica. Posteriormente regresó al futbol mexicano y se incorporó al primer equipo del América.

Con las Águilas ha formado parte de planteles que conquistaron títulos de la Liga MX, además de otros campeonatos nacionales e internacionales. Su primera convocatoria a la Selección Mexicana Mayor llegó en septiembre de 2026, después de haber pasado por los combinados nacionales Sub-20 y Sub-23.

¿Qué edad tiene Dagoberto Espinoza?

Dagoberto Espinoza tiene 22 años. Nació el 17 de abril de 2004 en Guamúchil, Sinaloa, México.

¿Dagoberto Espinoza tiene pareja?

No existe información pública y verificable suficiente sobre la pareja actual de Dagoberto Espinoza. El futbolista mantiene su vida sentimental fuera de los principales espacios públicos y deportivos, por lo que no es posible confirmar una relación actual.

¿Qué signo zodiacal es Dagoberto Espinoza?

Dagoberto Espinoza es Aries, debido a que nació el 17 de abril. En la astrología occidental, Aries pertenece al elemento Fuego y suele asociarse con características como iniciativa, energía, determinación y competitividad.

¿Dagoberto Espinoza tiene hijos?

No existe información pública y verificable que confirme que Dagoberto Espinoza tenga hijos. Las fuentes disponibles sobre su carrera se concentran principalmente en su actividad como futbolista y en su trayectoria con el Club América y las selecciones nacionales.

¿Qué estudió Dagoberto Espinoza?

La información disponible sobre su formación se concentra en su desarrollo como futbolista dentro de las fuerzas básicas del América y su posterior experiencia internacional.

¿En qué ha trabajado Dagoberto Espinoza?

Dagoberto Espinoza es conocido principalmente por su carrera como futbolista profesional, en la que ha combinado funciones de mediocampista y lateral derecho.

Su formación en América y su experiencia en el futbol europeo precedieron su llegada al primer equipo azulcrema, con el que ha conseguido títulos y se mantiene como integrante de la plantilla.