Bukayo Saka es un futbolista profesional inglés que juega como extremo derecho en el Arsenal FC y en la selección de Inglaterra.

Es considerado uno de los jugadores más destacados de la Premier League, gracias a su velocidad, capacidad de desborde, inteligencia táctica y aporte defensivo.

Actualmente, Saka es una de las piezas clave en el esquema del técnico Mikel Arteta, consolidándose como referente ofensivo de su equipo.

¿Quién es Bukayo Saka?

El nombre completo de Bukayo Saka es Bukayo Ayoyinka Temidayo Saka. Se formó en la academia Hale End del Arsenal, a la que ingresó a los siete años, y desde entonces ha desarrollado toda su carrera en el club.

Con el paso de las temporadas, se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes del Arsenal, siendo reconocido en múltiples ocasiones como Jugador de la Temporada del club.

Bukayo Saka, figura del Arsenal y la selección de Inglaterra. (@bukayosaka87/Instagram )

¿Qué edad tiene Bukayo Saka?

Bukayo Saka nació el 5 de septiembre de 2001, por lo que actualmente tiene 24 años.

¿Bukayo Saka tiene pareja?

El futbolista mantiene su vida personal en privado, por lo que no hay información pública confirmada sobre su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Bukayo Saka?

Al nacer el 5 de septiembre, Bukayo Saka es del signo Virgo.

¿Bukayo Saka tiene hijos?

No hay registros públicos que indiquen que Bukayo Saka tenga hijos.

¿Qué estudió Bukayo Saka?

Saka cursó su educación básica en Inglaterra, la cual combinó con su formación futbolística en la academia del Arsenal.

Bukayo Saka, figura del Arsenal y la selección de Inglaterra. (@bukayosaka87/Instagram )

¿En qué ha trabajado Bukayo Saka?

Bukayo Saka ha desarrollado toda su carrera profesional en el Arsenal FC, donde ha evolucionado desde fuerzas básicas hasta convertirse en figura del primer equipo.

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