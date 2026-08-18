Brian Javier Barboza Chamorra es un futbolista uruguayo que juega como defensa del Club Atlético Peñarol. Nació en Montevideo y se formó desde pequeño en las divisiones juveniles del club aurinegro, donde comenzó a acercarse al primer equipo durante 2026.

El futbolista uruguayo también ha formado parte de las selecciones juveniles de Uruguay y en 2026 comenzó a sumar minutos con el plantel principal de Peñarol, incluida la Copa Libertadores.

¿Quién es Brian Barboza?

Brian Barboza es un futbolista uruguayo que se desempeña principalmente como defensa. En su registro oficial, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo identifica como defensor y jugador de Peñarol.

El futbolista uruguayo llegó a las fuerzas básicas de Peñarol en 2017, donde realizó prácticamente todo su proceso formativo. Durante 2026 comenzó a tener oportunidades con el primer equipo y fue incluido en la convocatoria para disputar un partido de Copa Libertadores frente a Corinthians.

En febrero de 2026, Peñarol anunció que el futbolista había firmado su primer contrato profesional por tres años.

¿Qué edad tiene Brian Barboza

Brian Barboza nació el 14 de mayo de 2008 en Montevideo, Uruguay. En agosto de 2026 tiene 18 años.

¿Brian Barboza tiene hijos?

El futbolista Brian Barboza ha dedicado su vida al fútbol profesional, mientras que su vida privada la mantiene lejos de las canchas.

¿Qué estudios tiene Brian Barboza?

Su formación deportiva la realizó en las divisiones juveniles de Peñarol.

¿En qué ha trabajado Brian Barboza?

Brian Barboza se ha desarrollado en el fútbol profesional y en las categorías juveniles:

2017-2025: Se formó en las divisiones juveniles de Peñarol , atravesando las diferentes categorías del club.

Se formó en las , atravesando las diferentes categorías del club. 2024-2026: Formó parte del proceso de Uruguay Sub-17 . La AUF registra su participación con las selecciones juveniles.

Formó parte del proceso de . La AUF registra su participación con las selecciones juveniles. 2025: Jugó el Sudamericano Sub-17 con la selección juvenil de Uruguay.

Jugó el con la selección juvenil de Uruguay. 2025: Comenzó a ser considerado para convocatorias del primer equipo de Peñarol.

Comenzó a ser considerado para convocatorias del primer equipo de Peñarol. 2026: Firmó su primer contrato profesional con Peñarol por tres años.

Firmó su por tres años. 2026: Debutó con el primer equipo y comenzó a sumar minutos en competencias oficiales.

Debutó con el primer equipo y comenzó a sumar minutos en competencias oficiales. 2026: Fue incluido en la convocatoria de Peñarol para disputar la Copa Libertadores ante Corinthians.

Para 2026, Brian Barboza ya forma parte del plantel profesional de Peñarol, con contrato vigente hasta 2029.