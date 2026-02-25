Brandon Moreno es un peleador de la empresa estadounidense UFC, líder en las artes marciales mixtas.

Conoce en esta nota más acerca de la vida y trayectoria de Brandon Moreno, quien se mantiene como estrella de la UFC.

¿Quién es Brandon Moreno?

Brandon Moreno es un peleador mexicano que ha protagonizado carteleras de la empresa UFC de artes marciales mixtas.

Brandon Moreno vs Amir Albazi, pelea estelar de la UFC Night Fight (Jason Franson / AP)

Brandon Moreno vs Deiveson Figueiredo (KATELYN MULCAHY / Getty Images via AFP)

¿Qué edad tiene Brandon Moreno

David Martínez nació el 7 de diciembre de 1993, por lo que tiene 32 años de edad.

¿Dónde nació Brandon Moreno?

Brandon Moreno nació en Tijuana, Baja California, México.

¿Cuánto mide y pesa Brandon Moreno?

Brandon Moreno mide 1.70 metros y pesa 58 kilogramos.

¿Brandon Moreno tiene pareja?

Shirley Moreno es la actual pareja de Brandon Moreno.

¿Qué signo zodiacal es Brandon Moreno?

El signo zodiacal de Brandon Moreno es Sagitario.

Brandon Moreno (Richard Rodriguez / AP)

¿Brandon Moreno tiene hijos?

Brandon Moreno tiene tres hijas con su esposa Shirley Moreno.

¿Qué estudió Brandon Moreno?

Brandon Moreno tiene formación en Comunicación por el Instituto de Estudios Superiores en Periodismo.

Trayectoria de Brandon Moreno

Brandon Moreno debutó profesionalmente en 2011 en ligas inferiores antes de entrar a The Ultimate Fighter 25.

Etapa UFC: Ingresó en 2016, salió en 2018 para volver después para convertirse en figura.

Se coronó campeón de peso mosca de la UFC por primera vez en junio de 2021 tras vencer a Deiveson Figueiredo.

Bicampeón de peso mosca y excampeón interino.

¿Cuántos triunfos suma Brandon Moreno en las MMA?

Brandon Moreno ha ganado 23 peleas en las artes marciales mixtas.