Arthur Cabral, que actualmente forma parte del club Botafogo en el Campeonato Brasileño de Serie A, ha sonado mucho recientemente en los medios deportivos.

Pues varios ponen a Arthur Cabral fuera del futbol de Brasil, llegando al Apertura 2026 de la Liga MX, como el último refuerzo de Tigres.

¿Quién es Arthur Cabral?

Arthur Mendonça Cabral es un futbolista profesional brasileño originario de Campina Grande, Paraíba, donde nació en 1998.

Se desempeña como delantero, teniendo una carrera con clubes históricos como el F. C. Basilea, la ACF Fiorentina y el S. L. Benfica antes de su regreso a Brasil con el Botafogo.

Arthur Cabral (@Arthurcabral9)

¿Qué edad tiene Arthur Cabral?

Arthur Cabral nació el 25 de abril de 1998, actualmente tiene 28 años de edad.

¿Quién es la esposa de Arthur Cabral?

Arthur Cabral está casado actualmente con Ludmilla Brito, con la cual estuvo prometido durante varios años.

Arthur Cabral y Ludmilla Brito (@Arthurcabral9)

¿Qué signo zodiacal es Arthur Cabral?

Dado que nació el 25 de abril, Arthur Cabral sería del signo de Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Arthur Cabral?

Arthur Cabral y Ludmilla Brito tienen un hijo de nombre Helio Liam Cabral, además anunciaron en este 2026 que tendrán a su primera hija de nombre María Antonia.

¿Qué estudió Arthur Cabral

No hay detalles de que Arthur Cabral haya realizado estudios superiores. Al haber iniciado su formación como futbolista a los 16 años, habría terminado la educación básica en Brasil.

Arthur Cabral (@Arthurcabral9)

¿En qué ha trabajado Arthur Cabral?

A lo largo de su trayectoria, Arthur Cabral ha militado en diversos clubes de Europa y Sudamérica.

Estos son los equipos donde ha estado Arthur Cabral: