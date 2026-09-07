Arthur Cabral, que actualmente forma parte del club Botafogo en el Campeonato Brasileño de Serie A, ha sonado mucho recientemente en los medios deportivos.
Pues varios ponen a Arthur Cabral fuera del futbol de Brasil, llegando al Apertura 2026 de la Liga MX, como el último refuerzo de Tigres.
¿Quién es Arthur Cabral?
Arthur Mendonça Cabral es un futbolista profesional brasileño originario de Campina Grande, Paraíba, donde nació en 1998.
Se desempeña como delantero, teniendo una carrera con clubes históricos como el F. C. Basilea, la ACF Fiorentina y el S. L. Benfica antes de su regreso a Brasil con el Botafogo.
¿Qué edad tiene Arthur Cabral?
Arthur Cabral nació el 25 de abril de 1998, actualmente tiene 28 años de edad.
¿Quién es la esposa de Arthur Cabral?
Arthur Cabral está casado actualmente con Ludmilla Brito, con la cual estuvo prometido durante varios años.
¿Qué signo zodiacal es Arthur Cabral?
Dado que nació el 25 de abril, Arthur Cabral sería del signo de Tauro.
¿Cuántos hijos tiene Arthur Cabral?
Arthur Cabral y Ludmilla Brito tienen un hijo de nombre Helio Liam Cabral, además anunciaron en este 2026 que tendrán a su primera hija de nombre María Antonia.
¿Qué estudió Arthur Cabral
No hay detalles de que Arthur Cabral haya realizado estudios superiores. Al haber iniciado su formación como futbolista a los 16 años, habría terminado la educación básica en Brasil.
¿En qué ha trabajado Arthur Cabral?
A lo largo de su trayectoria, Arthur Cabral ha militado en diversos clubes de Europa y Sudamérica.
Estos son los equipos donde ha estado Arthur Cabral:
- Ceará S. C. (2015–2018): Comenzó su carrera en el primer equipo en 2015. Ayudó al equipo a lograr el ascenso a la Serie B y posteriormente a la Serie A en 2017, y ganó los títulos del Campeonato Cearense en 2017 y 2018.
- S. E. Palmeiras (2015–2016 en juveniles/préstamo; 2019): Tuvo un breve paso donde disputó encuentros de liga y anotó un gol antes de dar el salto al fútbol europeo.
- F. C. Basilea (Suiza, 2019–2022): Tuvo un rendimiento sobresaliente al anotar 75 goles en 118 partidos y fue galardonado como el Jugador del Año de la Superliga de Suiza en la temporada 2020-21.
- ACF Fiorentina (Italia, 2022–2023): Compitió en la Serie A italiana. Subcampeón de la Copa Italia y de la UEFA Europa Conference League en la campaña 2022-23; máximo goleador del torneo continental con 7 goles.
- S. L. Benfica (Portugal, 2023–2025): Registró 18 goles en 77 apariciones y conquistó la Copa de la Liga de Portugal en 2025.
- Botafogo (Brasil, 2025–presente): Retornó a su país natal en junio de 2025, siendo este su actual club.
- Selección Brasileña: Fue seleccionado en la categoría Sub-23 y en la mayor en 2021.