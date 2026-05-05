Álvaro Fernández Carreras es un futbolista español que juega como lateral izquierdo en el Real Madrid, donde porta el dorsal 18 tras su regreso en 2025.

El defensor volvió al club blanco procedente del SL Benfica en una operación cercana a los 50 millones de euros, convirtiéndose en uno de los fichajes más importantes en su posición para el equipo.

Su regreso se dio tras destacar en la Primeira Liga, donde se consolidó como uno de los laterales jóvenes más prometedores de Europa.

¿Quién es Álvaro Carreras?

Álvaro Carreras es un lateral izquierdo español que sobresale por su proyección ofensiva, velocidad y capacidad de recorrido por banda.

Antes de volver al Real Madrid, pasó por clubes como el Manchester United y el Benfica, donde terminó de consolidarse a nivel internacional.

Entre sus logros destaca haber sido nombrado mejor jugador del equipo reserva del Manchester United en 2022, además de sumar goles y asistencias en su desarrollo profesional.

¿Qué edad tiene Álvaro Carreras?

Álvaro Fernández Carreras nació el 23 de marzo de 2003 en Ferrol, España, por lo que tiene 23 años.

¿Álvaro Carreras tiene pareja?

No hay información pública que confirme que Álvaro Carreras tenga pareja.

¿Qué signo zodiacal es Álvaro Carreras?

Al haber nacido el 23 de marzo, su signo zodiacal es Aries. Un signo de fuego vinculado con el liderazgo y la determinación.

¿Álvaro Carreras tiene hijos?

No tiene hijos, tampoco ha declarado desear ser padre en un futuro cercano.

¿Qué estudió Álvaro Carreras?

No hay información pública sobre estudios universitarios, ya que su formación ha estado enfocada en el fútbol profesional desde temprana edad.

¿En qué ha trabajado Álvaro Carreras?

Álvaro Carreras ha construido su carrera en el fútbol europeo desde categorías inferiores hasta llegar a la élite.

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