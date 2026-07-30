Alexandra Herrera es una de las máximas exponentes del raquetbol mexicano y una de las jugadoras más constantes del circuito profesional femenino.

Gracias a sus resultados en competencias internacionales y en el Ladies Professional Racquetball Tour (LPRT), se ha consolidado como una de las mejores atletas de esta disciplina.

En 2025 permaneció dentro del top 3 del ranking de la LPRT, confirmando su lugar entre las principales figuras del raquetbol profesional.

¿Quién es Alexandra Herrera?

Alexandra Herrera es una raquetbolista profesional mexicana especializada en las modalidades de singles y dobles. A lo largo de su carrera ha representado a México en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y otros torneos internacionales de alto nivel.

Entre sus principales logros destaca el campeonato mundial de dobles obtenido en 2024 junto a Montserrat Mejía, además de sus medallas panamericanas y centroamericanas. Su regularidad en el circuito profesional la ha convertido en una de las deportistas mexicanas más exitosas del raquetbol femenino.

Alexandra Herrera, raquetbolista mexicana y campeona mundial en dobles. (@alexaherreraavs/Instagram )

¿Cuántos años tiene Alexandra Herrera?

Alexandra Herrera tiene 31 años de edad. Nació el 10 de enero de 1995.

¿Quién es la pareja de Alexandra Herrera?

Alexandra Herrera mantiene su vida privada fuera del ámbito público y no existe información oficial o verificable sobre si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Alexandra Herrera?

Alexandra Herrera es del signo Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Alexandra Herrera?

No existe información pública que indique que Alexandra Herrera tenga hijos.

¿Qué estudió Alexandra Herrera?

Alexandra Herrera realizó estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Sin embargo, no se ha dado a conocer públicamente cuál fue la licenciatura que cursó.

¿En qué ha trabajado Alexandra Herrera?

Alexandra Herrera ha desarrollado su carrera como raquetbolista profesional, representando a México en competencias internacionales y formando parte del circuito profesional femenino durante más de una década.

Entre los principales logros de su trayectoria destacan: