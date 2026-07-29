El surfista mexicano Jonathan Melendres puso en alto el nombre de México al conseguir la medalla de oro en la categoría longboard varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este experto en deporte acuático de superficie.
¿Quién es Jonathan Melendres? Surfista mexicano
Jonathan Melendres, conocido popularmente como ‘Gondo’, es hermano de Juan Pablo Melendres. Ambos son surfistas profesionales.
Actualmente, Jonathan acapara titulares por haber conquistado el oro tras derrotar al panameño Agustín Cedeño, 13.60 sobre 12.27 en la categoría longboard varonil.
¿Qué edad tiene Melendres? Surfista mexicano
El surfista originario de Puerto Vallarta, Jonathan Melendres, nació el 5 de junio de 2003 por lo que actualmente tiene 23 años de edad.
¿Quién es la esposa de Melendres? Surfista mexicano
Se desconoce el estado civil de Jonathan Melendres.
¿Qué signo zodiacal es Melendres? Surfista mexicano
Jonathan Melendres nació bajo el signo zodiacal de Géminis.
¿Cuántos hijos tiene Melendres? Surfista mexicano
Jonathan Melendres no tiene hijos.
¿Qué estudió Melendres? Surfista mexicano
Jonathan Melendres no cuenta con una carrera universitaria o profesión formal registrada.
Forma parte del programa de alto rendimiento del Centro de Desarrollo de Rendimiento (CDR) Puerto Vallarta, respaldada por el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code Jalisco)
¿En qué ha trabajado Melendres? Surfista mexicano
- Jonathan Melendres ha participado en mundiales organizados por la International Surfing Association(ISA), como el Campeonato Mundial de Longboard en Biarritz, Francia.
- Se ha involucrado en Circuitos Internacionales Abiertos, destacando su participación en el circuito profesional Alas Global Tour durante la Copa Conquistadores de los Mares celebrada en Bocas del Toro, Panamá.
- Se subió al podio de los Juegos Panamericanos de Surf 2026 al obtener medalla de plata en la modalidad longboard varonil.
- Conquistó el oro en la misma categoría en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.