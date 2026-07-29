El surfista mexicano Jonathan Melendres puso en alto el nombre de México al conseguir la medalla de oro en la categoría longboard varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este experto en deporte acuático de superficie.

¿Quién es Jonathan Melendres? Surfista mexicano

Jonathan Melendres, conocido popularmente como ‘Gondo’, es hermano de Juan Pablo Melendres. Ambos son surfistas profesionales.

Actualmente, Jonathan acapara titulares por haber conquistado el oro tras derrotar al panameño Agustín Cedeño, 13.60 sobre 12.27 en la categoría longboard varonil.

Jonathan Melendres, surfista mexicano (@gordosurf / Instagram)

¿Qué edad tiene Melendres? Surfista mexicano

El surfista originario de Puerto Vallarta, Jonathan Melendres, nació el 5 de junio de 2003 por lo que actualmente tiene 23 años de edad.

¿Quién es la esposa de Melendres? Surfista mexicano

Se desconoce el estado civil de Jonathan Melendres.

¿Qué signo zodiacal es Melendres? Surfista mexicano

Jonathan Melendres nació bajo el signo zodiacal de Géminis.

Jonathan Melendres, surfista mexicano (@gordosurf / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Melendres? Surfista mexicano

Jonathan Melendres no tiene hijos.

¿Qué estudió Melendres? Surfista mexicano

Jonathan Melendres no cuenta con una carrera universitaria o profesión formal registrada.

Forma parte del programa de alto rendimiento del Centro de Desarrollo de Rendimiento (CDR) Puerto Vallarta, respaldada por el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code Jalisco)

Jonathan Melendres, surfista mexicano (@gordosurf / Instagram)

¿En qué ha trabajado Melendres? Surfista mexicano