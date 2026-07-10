Alexander Zverev es un tenista profesional alemán y una de las principales figuras del circuito ATP. Desde su debut como profesional en 2013 se ha consolidado entre los mejores jugadores del mundo gracias a sus títulos en torneos Masters 1000, ATP Finals y su constante presencia en las instancias finales de los Grand Slams.

En 2026 alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al conquistar Roland Garros, convirtiéndose en campeón del torneo parisino y levantando el primer título de Grand Slam de su trayectoria.

¿Quién es Alexander Zverev?

Alexander “Sascha” Zverev es un tenista alemán nacido en Hamburgo que comenzó su carrera profesional a una edad temprana y rápidamente se convirtió en una de las promesas del tenis mundial.

A lo largo de su trayectoria ha destacado por la potencia de su servicio, su consistencia desde el fondo de la cancha y su capacidad para competir al máximo nivel en los torneos más importantes del circuito.

Entre sus principales logros destacan los campeonatos de las ATP Finals, varios títulos Masters 1000, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el campeonato de Roland Garros 2026, el primer Grand Slam de su carrera.

¿Qué edad tiene Alexander Zverev?

Alexander Zverev nació el 20 de abril de 1997 en Hamburgo, Alemania, por lo que actualmente tiene 29 años.

¿Alexander Zverev tiene pareja?

Sí. Alexander Zverev mantiene una relación con la actriz, modelo y presentadora alemana Sophia Thomalla, con quien ha aparecido públicamente en distintos eventos deportivos y sociales.

¿Qué signo zodiacal es Alexander Zverev?

Alexander Zverev es Tauro, ya que nació el 20 de abril. Tauro pertenece al elemento tierra y suele asociarse con personas perseverantes, disciplinadas, pacientes y determinadas para alcanzar sus objetivos.

¿Alexander Zverev tiene hijos?

Sí. Alexander Zverev es padre de una niña, nacida en 2021.

¿Qué estudió Alexander Zverev?

Alexander Zverev se enfocó desde muy joven en su carrera como tenista profesional.

¿En qué ha trabajado Alexander Zverev?

Alexander Zverev es reconocido como uno de los mejores tenistas de su generación y por mantenerse durante varios años entre los principales jugadores del circuito ATP.