Sir Alexander Chapman Ferguson, conocido como Sir Alex Ferguson, es un exfutbolista y exentrenador escocés que dirigió al Manchester United durante 26 años, entre 1986 y 2013.

Durante su etapa en el club consiguió 13 títulos de la Premier League y dos UEFA Champions League, además de otros campeonatos nacionales e internacionales.

Antes de llegar al Manchester United, Ferguson destacó como entrenador del Aberdeen, equipo con el que rompió el dominio de Celtic y Rangers en el futbol escocés y conquistó, entre otros títulos, la Recopa de Europa de 1983. Su trayectoria le valió el nombramiento como caballero por la Corona británica en 1999.

¿Quién es Sir Alex Ferguson?

Sir Alex Ferguson es un exfutbolista y exentrenador escocés considerado uno de los técnicos más exitosos de la historia del futbol británico. Su mayor etapa profesional fue al frente del Manchester United, donde permaneció desde noviembre de 1986 hasta su retiro al finalizar la temporada 2012-2013.

Con el Manchester United ganó 13 títulos de la Premier League, cinco FA Cups, cuatro Copas de la Liga y dos Champions League, entre otros trofeos. También dirigió al Aberdeen, con el que consiguió tres campeonatos escoceses, cuatro Copas de Escocia y la Recopa de Europa de 1983.

En 2023 fue incluido en el Salón de la Fama de la Premier League, reconocimiento que destaca su récord de 13 títulos de liga con el Manchester United.

¿Qué edad tiene Sir Alex Ferguson?

Sir Alex Ferguson tiene 84 años. Su nombre completo es Alexander Chapman Ferguson y nació el 31 de diciembre de 1941 en Govan, Glasgow, Escocia.

¿Sir Alex Ferguson tiene pareja?

Actualmente, Sir Alex Ferguson es viudo. Estuvo casado con Lady Cathy Ferguson, cuyo apellido de soltera era Holding, desde 1966 hasta su fallecimiento el 5 de octubre de 2023.

¿Qué signo zodiacal es Sir Alex Ferguson?

Sir Alex Ferguson es Capricornio, debido a que nació el 31 de diciembre. Este signo zodiacal pertenece al elemento tierra.

¿Sir Alex Ferguson tiene hijos?

Sí. Sir Alex Ferguson y Lady Cathy tuvieron tres hijos: Mark, Darren y Jason Ferguson. Mark, nacido en 1968, se ha dedicado al ámbito financiero; Darren, nacido en 1972, desarrolló una carrera como futbolista y entrenador, mientras que Jason, gemelo de Darren, ha trabajado en el ámbito de la producción y los eventos.

La familia Ferguson también cuenta con 12 nietos y un bisnieto, de acuerdo con el comunicado difundido tras la muerte de Lady Cathy en 2023.

¿Qué estudió Sir Alex Ferguson?

Sir Alex Ferguson dejó la escuela a los 16 años y no cursó una licenciatura universitaria tradicional. Su formación profesional se desarrolló principalmente a través del futbol y posteriormente de su carrera como entrenador.

A lo largo de los años recibió distintos grados honoríficos por sus contribuciones al deporte y a la sociedad, entre ellos:

1996: Master of Arts honorario por la University of Salford.

Master of Arts honorario por la University of Salford. 1997: Doctorado honorario en Derecho por Robert Gordon University.

2001: Doctorado honorario por Glasgow Caledonian University.

2002: Doctorado honorario por la University of St Andrews.

2009: Doctorado honorario en Administración de Empresas por Manchester Metropolitan University.

2011: Doctorado honorario por la University of Stirling.

2011: Doctorado honorario por la University of Manchester.

2014: Doctorado honorario en Ciencias por Ulster University.

¿En qué ha trabajado Sir Alex Ferguson?

Sir Alex Ferguson desarrolló su trayectoria profesional primero como futbolista y posteriormente como entrenador. Tras retirarse como jugador en 1974, comenzó su carrera en los banquillos y pasó por distintos clubes de Escocia antes de llegar al Manchester United, donde permaneció durante más de dos décadas y media.